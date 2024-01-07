Ученые обнаружили редкие древние золотые артефакты в Казахстане

Археологи в Казахстане сделали удивительное открытие — два золотых пряжечных ремня в 1500-летней гробнице. Эти пряжки изображают самые ранние известные изображения великого хана или «хагана» гёктюрков, кочевой группы тюркской речи, которая занимала эту территорию на протяжении нескольких веков.

Золотые плаки, несмотря на некоторые повреждения, показывают хагана гёктюрков, сидящего на троне между двумя лошадьми, а рядом с ним на коленях слуги. Зайнолла Самашев, главный археолог по раскопкам, объяснил, что эти плаки акцентируют священную природу власти в древней тюркской обществе.

Это значительное находка проливает новый свет на культурные и художественные традиции гёктюрков, предоставляя ценные сведения о их правителях и их роли в обществе. Это открытие также может способствовать более глубокому пониманию исторических и культурных процессов в регионе в то время.

Артефакты теперь тщательно изучаются и сохраняются, и исследователи надеются выяснить больше информации о мастерстве, символике и религиозных верованиях гёктюрков, используя эти сложные золотые пряжки.

Это удивительное археологическое открытие добавляет к растущему объему знаний о цивилизации гёктюрков и подчеркивает важность продолжающихся исследований и изучения для раскрытия древних историй и сохранения культурного наследия.

Часто задаваемые вопросы:

В: Что археологи обнаружили в Казахстане?

О: Археологи обнаружили две золотые пряжечные ремни в 1500-летней гробнице в Казахстане, на которых изображены ранние известные изображения великого хана гёктюрков.

В: Кто были гёктюрки?

О: Гёктуры были кочевой конфедерацией тюркскоговорящих народов, которые занимали этот регион около трех веков.

В: Что изображают золотые плаки?

О: Золотые плаки показывают хагана гёктюрков, сидящего на троне между двумя лошадьми с прислужниками на коленях, символизирующими священную природу власти в древнем тюркском обществе.

В: Каково значение этого открытия?

О: Это открытие предоставляет ценные сведения о культурных и художественных традициях гёктюрков, дает глубокое понимание их правителей и их роли в обществе.

В: Что произойдет с артефактами?

О: Артефакты будут тщательно изучены и сохранены, что позволит исследователям узнать больше о мастерстве, символике и религиозных верованиях гёктюрков.