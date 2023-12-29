Ученые обнаружили огромный астероид, который пройдет рядом с Землей в ближайшие дни

Ученые из NASA сделали прорывное открытие, используя передовые технологии и выяснили, что огромный астероид пройдет рядом с Землей в ближайшие дни. Астероид, обозначенный как Астероид 2023 XE12 Центром NASA по изучению объектов, находящихся близко к Земле (CNEOS), имеет размеры, сравнимые с размером самолета.

Ожидается, что этот астероид, ближайшее соприкосновение с Землей, произойдет 31 декабря со скоростью около 42 386 километров в час. Однако важно отметить, что, несмотря на близкое расстояние, он не представляет реальной опасности для планеты.

Астероид 2023 XE12 относится к группе астероидов, называемых астероидами Аполлона, которые пересекают орбиту Земли с большей полуосью, чем у самой Земли. Группа астероидов названа в честь астероида Аполлона 1862 года, открытого немецким астрономом Карлом Рейнмутом.

Астероид 2023 XE12 имеет примерно 130 футов в ширину, что почти в два раза больше размера астероида в Челябинске, вызвавшего значительное разрушение в 2013 году. Это первое ближайшее соприкосновение с Землей для этого астероида, и не ожидается, что он пройдет рядом с нашей планетой в ближайшем будущем.

NASA активно изучает астероиды, чтобы лучше понять их характеристики и поведение. Агентство применяет различные космические телескопы и наземные обсерватории, включая телескоп NEOWISE, Атакамский массив миллиметровых/субмиллиметровых волн (ALMA) и Телескоп Научной Хаббла (Hubble Space Telescope), чтобы наблюдать и изучать эти древние космические камни.

Кроме того, NASA также использовала космические аппараты, такие как Dawn, OSIRIS-REx и Hayabusa2, для дальнейшего исследования и раскрытия секретов этих астероидов. Цель заключается в устранении неопределенностей, связанных с их близкими соприкосновениями, и расширении наших знаний об этих небесных объектах.

Благодаря постоянному развитию технологий и продолжающимся исследованиям астероидов, ученым будет легче прогнозировать и смягчать потенциальные угрозы от этих космических объектов в будущем.

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