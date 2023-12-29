Ученые обнаруживают новые скопления в экзотических ядрах

Ученые из Пекинского университета недавно сделали значительный прорыв в ядерной физике, обнаружив состояние 02+ богатого нейтронами ядра 8He. Это открытие предоставляет ценные представления о экзотической структуре ядер и их потенциальных последствиях для понимания нейтронных звезд. Результаты исследования были опубликованы в «Физическом обзоре писем».

Традиционная ядерная модель предполагает единично-частичное представление, где нуклоны движутся независимо внутри ядра, образуя четкую оболочечную структуру. В то время как эта модель успешно объясняет строение и стабильность ядер, она уступает, когда дело доходит до нейтронобогащенных и нестабильных ядер.

Главный автор исследования, профессор Цайхонг Ян, объяснил, что их основная цель — понять структуру ядра и то, как она возникает вследствие сложных взаимодействий между нуклонами. Команда сосредоточилась на кластерной структуре подобной конденсату в нейтронобогащенном ядре 8He, которая была предсказана теоретически, но оставалась недоступной экспериментально.

Термин «подобный конденсату» относится к ядерной конфигурации, где две сильно коррелированные нейтронные пары, известные как динейтронные кластеры, объединяются с альфа-кластером, образуя коллективную структуру. Исследователи провели ядерный рассеяние эксперимент для наблюдения за этим теоретическим кластерным состоянием. Результаты подтвердили существование состояния 02+ в 8He, подтверждая теоретические предсказания.

Значение этого открытия выходит за рамки ядерной физики. Обнаруженная кластерная структура соответствует предполагаемому началу нейтронной сверхтекучести внутри нейтронных звезд, что позволяет понять процесс охлаждения нейтронных звезд и всплесков в пульсарах.

В то время как этот прорыв углубляет наше понимание экзотических ядерных структур и астрофизических явлений, исследователи рассчитывают на дальнейшее исследование нейтронобогащенных ядер, чтобы раскрыть больше загадок в этой области. Строительство всемирных установок с радиоактивными ионными пучками и новых систем детекторов предлагает многообещающие возможности для будущих исследований.

Часто задаваемые вопросы

Что открыли исследователи из Пекинского университета?

Исследователи обнаружили состояние 02+ богатого нейтронами ядра 8He, подтверждая существование структуры кластера, подобного конденсату, внутри ядра.

В чем значимость этого открытия?

Открытие предоставляет представления о экзотических ядерных структурах и их потенциальных последствиях для понимания нейтронных звезд. Оно также улучшает наше понимание астрофизических явлений и взаимодействия между микроскопическим миром ядер и макроскопическим миром нейтронных звезд и пульсаров.

Что такое динейтронные кластеры?

Динейтронные кластеры — это две сильно коррелированные нейтронные пары, которые объединяются с альфа-кластером, образуя коллективную структуру внутри ядра.

Что такое нейтронная сверхтекучесть?

Нейтронная сверхтекучесть относится к конденсации нейтронных пар внутри нейтронных звезд. Она сравнима с конденсацией электронных пар Купера в сверхпроводниках.

(Источник: «Физический обзор писем»)