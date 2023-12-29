Самсунг представляет приложение Phone для Windows, открывая путь к безупречной интеграции Galaxy

СамсунгPhone для Windows — это значительный шаг в направлении более унифицированного пользовательского опыта для владельцев смартфонов и ноутбуков Galaxy. Самсунг представил приложение Phone для Windows, чтобы улучшить пользовательский опыт и создать более взаимосвязанную систему. Этот шаг напоминает стратегию Apple, которая предлагает пользователям безупречную интеграцию между своими устройствами, и Самсунг стремится повторить эту связующую экосистему для владельцев Galaxy. Новое приложение SamsungPhone для Windows является значительным шагом в направлении более унифицированного пользовательского опыта для владельцев смартфонов и ноутбуков Galaxy. Это программное обеспечение позволяет пользователям управлять своими смартфонами Galaxy непосредственно с их компьютеров на Windows без необходимости переключаться между устройствами. Приложение SamsungPhone предлагает не только возможность зеркального отображения. Пользователи получают прямой доступ к основным функциям своего телефона, включая возможность совершать звонки, проверять сообщения, получать уведомления и передавать файлы, все это на удобном рабочем столе Windows. Эта функция не только упрощает многозадачность, но и способствует лучшей совместной работе между устройствами. Кроме того, приложение SamsungPhone предоставляет рабочий стол для доступа к галерее, контактам и заметкам Samsung, что повышает возможность пользователя без проблемной работы на разных устройствах. Интеграция распространяется на режим Samsung DeX, позволяя пользователям превратить свои телефоны в опыт, схожий с ПК, когда они подключены к монитору, дополнительно расширяя гибкость экосистемы Galaxy. Однако стоит отметить, что на данный момент приложение, кажется, ограничено ноутбукам Samsung, а именно ноутбукам серии Galaxy Book4, которые недавно были представлены в Южной Корее. Одной из интересных особенностей приложения SamsungPhone является его функциональность звонков. В описании приложения подчеркивается возможность использовать номер телефона и мобильный план с Galaxy-телефона для совершения и приема звонков на ПК. Это вызывает вопросы о реализации, особенно учитывая отсутствие поддержки eSIM на новых ноутбуках Galaxy Book. Механика использования одного и того же номера и мобильного плана на ноутбуках остается неясной и требует дополнительного разъяснения со стороны Самсунг. Поскольку Самсунг продолжает сокращать разрыв между своими смартфонами и ноутбуками, приложение Phone для Windows является шагом в направлении интегрированного и безупречного пользовательского опыта. В то время как пользователи Самсунг ждут дальнейших деталей и потенциального расширения этой функции, этот технологический гигант, похоже, предлагает более голистический цифровой опыт для своей аудитории.