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Ровер Curiosity возобновляет работу на Марсе после перерыва
NASA News

Ровер Curiosity возобновляет работу на Марсе после перерыва

Ровер Curiosity на Марсе возобновил свою работу после небольшого перерыва во время солнечной конъюнкции на Марсе в прошлом месяце. Солнечная конъюнкция происходит, когда Солнце находится прямо между Землей и Марсом, что создает риск потери связи между этими двумя планетами. Чтобы избежать возможной деградации или искажения команд, доходящих до ровера, NASA временно прекратила связь с Curiosity и его сестринским ровером Perseverance.

Во время этого перерыва ровер Curiosity оставался неактивным на поверхности Марса. Однако он воспользовался возможностью сделать снимки окружающей среды, используя передние и задние камеры, так называемые Hazcams. Эти камеры в основном используются для навигации и избегания препятствий, помогая роверу избегать преград. Хотя Hazcams делают черно-белые снимки с низким разрешением, они дали увлекательный вид на марсианский день, когда изображения были соединены вместе.

Последовательность из 25 изображений, сделанных с 5:30 утра до 5:30 вечера местного времени 8 ноября, демонстрирует движение тени ровера в течение дня. В последнем кадре передней камеры видео можно наблюдать снегоподобный эффект. Однако это результат помех от длинной выдержки сенсора и не является настоящим атмосферным явлением. Кроме того, видео задней камеры запечатлело интересные артефакты, включая черную точку, вызванную космическим лучом, попадающим на сенсор, и вспышку света от энергосистемы космического аппарата.

Теперь, когда солнечная конъюнкция на Марсе закончилась, Curiosity возобновил связь с Землей и вернулся к научным исследованиям. В настоящее время ровер исследует районы, известные как Crescent Meadow и Sawtooth Peak, а также наблюдает за облачностью и пылью в атмосфере Марса.

Резюме

Ровер Curiosity на Марсе возобновил свою работу после временного перерыва во время солнечной конъюнкции. Во время перерыва ровер сделал снимки окружающей среды с помощью своих передних и задних камер. Эти снимки демонстрируют марсианский день и включают интересные артефакты, вызванные помехами сенсора и космическими лучами. С окончанием солнечной конъюнкции Curiosity снова занят научными исследованиями, исследуя новые регионы и наблюдая атмосферные условия на Марсе.

FAQs
Что такое солнечная конъюнкция на Марсе?
Солнечная конъюнкция на Марсе происходит, когда Солнце находится между Землей и Марсом, создавая риски для связи между этими двумя планетами.

Что такое Hazcams?
Hazcams (Hazard-Avoidance Cameras) — это камеры, установленные на марсоходах, чтобы помочь им навигировать и избегать препятствий.

Какова цель съемки изображений во время перерыва?
Съемка изображений во время перерыва позволяет роверу документировать свою окружающую среду и предоставлять ценные визуальные данные для научного анализа и исследований.

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