Ровер Curiosity возобновляет работу на Марсе после перерыва

Ровер Curiosity на Марсе возобновил свою работу после небольшого перерыва во время солнечной конъюнкции на Марсе в прошлом месяце. Солнечная конъюнкция происходит, когда Солнце находится прямо между Землей и Марсом, что создает риск потери связи между этими двумя планетами. Чтобы избежать возможной деградации или искажения команд, доходящих до ровера, NASA временно прекратила связь с Curiosity и его сестринским ровером Perseverance.

Во время этого перерыва ровер Curiosity оставался неактивным на поверхности Марса. Однако он воспользовался возможностью сделать снимки окружающей среды, используя передние и задние камеры, так называемые Hazcams. Эти камеры в основном используются для навигации и избегания препятствий, помогая роверу избегать преград. Хотя Hazcams делают черно-белые снимки с низким разрешением, они дали увлекательный вид на марсианский день, когда изображения были соединены вместе.

Последовательность из 25 изображений, сделанных с 5:30 утра до 5:30 вечера местного времени 8 ноября, демонстрирует движение тени ровера в течение дня. В последнем кадре передней камеры видео можно наблюдать снегоподобный эффект. Однако это результат помех от длинной выдержки сенсора и не является настоящим атмосферным явлением. Кроме того, видео задней камеры запечатлело интересные артефакты, включая черную точку, вызванную космическим лучом, попадающим на сенсор, и вспышку света от энергосистемы космического аппарата.

Теперь, когда солнечная конъюнкция на Марсе закончилась, Curiosity возобновил связь с Землей и вернулся к научным исследованиям. В настоящее время ровер исследует районы, известные как Crescent Meadow и Sawtooth Peak, а также наблюдает за облачностью и пылью в атмосфере Марса.

Резюме

Ровер Curiosity на Марсе возобновил свою работу после временного перерыва во время солнечной конъюнкции. Во время перерыва ровер сделал снимки окружающей среды с помощью своих передних и задних камер. Эти снимки демонстрируют марсианский день и включают интересные артефакты, вызванные помехами сенсора и космическими лучами. С окончанием солнечной конъюнкции Curiosity снова занят научными исследованиями, исследуя новые регионы и наблюдая атмосферные условия на Марсе.

FAQs

Что такое солнечная конъюнкция на Марсе?

Солнечная конъюнкция на Марсе происходит, когда Солнце находится между Землей и Марсом, создавая риски для связи между этими двумя планетами.

Что такое Hazcams?

Hazcams (Hazard-Avoidance Cameras) — это камеры, установленные на марсоходах, чтобы помочь им навигировать и избегать препятствий.

Какова цель съемки изображений во время перерыва?

Съемка изображений во время перерыва позволяет роверу документировать свою окружающую среду и предоставлять ценные визуальные данные для научного анализа и исследований.