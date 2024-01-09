Революционное открытие раскрывает новую связь между светом и магнетизмом

В историческом развитии ученые из Еврейского университета Иерусалима сделали невиданные открытия, связывающие свет и магнетизм. Это замечательное открытие потенциально способно изменить способ хранения данных и создания инновационных сенсоров, которые обнаруживают магнитную составляющую света.

Под руководством профессора Амира Капуа, команда в лаборатории спинтроники при Институте прикладной физики и электротехники использовала оптический лазерный луч для контроля магнитного состояния в твердых телах. Исследование, проведенное аспирантом Бенджамином Ассулином, пролило свет на взаимодействия между светом и магнетизмом, открыв новые возможности для различных отраслей.

Открытие команды уже привлекло внимание благодаря своему потенциальному влиянию. Признавая это, исследователи подали заявки на несколько связанных патентов, чтобы защитить свое революционное открытие.

«Этот прорыв означает перелом в нашем понимании отношений между светом и магнитными материалами», заявил профессор Капуа. «Это не только заложило основу для технологии памяти высокой скорости, такой как магнето-электрическая память с произвольным доступом (MRAM), но и способствует развитию инновационных оптических сенсоров. Наше понимание динамики света и магнетизма сделало значительный скачок вперед.»

Исследование вызывает сомнения в обычном понимании, раскрывая магнитны аспект света, который часто затмевался его быстрым поведением по сравнению с медленной реакцией магнитов. Команда обнаружила, что магнитная составляющая быстро колеблющейся световой волны обладает силой контроля над магнитами, переосмысливая фундаментальные физические отношения. Они также выявили элементарное математическое соотношение, которое связывает амплитуду магнитного поля света, его частоту и поглощение энергии магнитного материала.

Это открытие объединяет принципы из областей квантовых вычислений, квантовой оптики, спинтроники и магнетизма, смеживая ранее независимые научные сообщества. Используя эту новополученную информацию, исследователи видят, как осуществление ультра-быстрых и энергоэффективных оптически управляемых MRAM станет реальностью, изменяя пейзаж хранения и обработки данных в различных секторах.

Помимо этого прорыва, команда также представила специализированный датчик, способный обнаруживать магнитную часть света. Этот продвинутый дизайн датчика обладает потенциалом революционизировать сенсорные и схемные конструкции, предлагая гибкость и интеграцию в широком спектре приложений.

Часто задаваемые вопросы (ЧЗВ)

Каково значение этого открытия?

Открытие связи между светом и магнетизмом открывает новые возможности в области хранения данных, технологии сенсоров и обработки информации. Оно может привести к революции в способе хранения и извлечения данных, с более быстрыми и энергоэффективными технологиями памяти.

Каковы практические применения этого открытия?

Это прорыв может проложить путь к развитию технологии памяти высокой скорости, такой как магнето-электрическая память с произвольным доступом (MRAM), которая значительно улучшит возможности хранения данных. Он также может революционизировать дизайны сенсоров, позволяя обнаруживать магнитную часть света и приводя к более гибким и интегрированным применениям сенсоров.

Какие области исследований объединяет это открытие?

Это открытие объединяет принципы из областей квантовых вычислений, квантовой оптики, спинтроники и магнетизма. Это сближает научные сообщества, которые раньше имели мало общего, и приводит к более глубокому пониманию взаимодействия света и магнетизма.