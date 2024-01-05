Раскрытие мифа о цвете Нептуна и Урана

В последних исследованиях был разрушен миф о том, что Нептун и Уран имеют значительно разные цвета. В то время как традиционно изображались как тёмно-лазурный и бледно-бирюзовый соответственно, эти внешние планеты теперь оказались схожими оттенками зелено-голубого цвета.

Длительное заблуждение было основано на составных цветовых изображениях, полученных благодаря миссиям Voyager 2 NASA в 1986 и 1989 годах. Однако точность этих изображений была подвергнута сомнению. Исследователи, используя данные космического телескопа Хаббл и Обсерватории Европейского Южного Склона с крупным телескопом, теперь перебалансировали составные цветовые изображения, раскрывая истинные цвета Нептуна и Урана.

Главный автор Патрик Ирвин, профессор Университета Оксфорда, объяснил, что искусственно усиленный голубой цвет Нептуна со временем исчез. С помощью последнего исследования его команда восстановила наиболее точное представление о цветах этих двух планет. Особое внимание было уделено тому, что обнаружилось, что Нептун имеет небольшое дополнительное синее подсвечивание из-за более тонкого слоя тумана.

Более того, исследование проливает свет на сезонные изменения цвета Урана во время его 84-летней орбиты вокруг Солнца. Планета выглядит зеленее в свои солнцестояния, когда один из её полюсов обращён к Солнцу, тогда как она имеет более голубоватый оттенок во время эквиноксов. Эти изменения связаны с различиями отражательной способности между полярными и экваториальными регионами, сопровождающимися постепенным утолщением ледяного тумана.

Комплексный характер этого исследования наконец развеял существовавшее заблуждение о цвете Нептуна и разрешил давнюю тайну изменений цвета в Уране. Доктор Хайди Хаммель из Ассоциации Университетов по Исследованию Астрономии (AURA) заметила, что это исследование должно положить конец обоим вопросам, обеспечив ясное понимание истинных цветов Нептуна и Урана.

Это значительное открытие не только расширяет наше представление об этих внешних планетах, но и служит напоминанием о том, что научные знания развиваются и совершенствуются по мере доступности новых данных и методов исследования.