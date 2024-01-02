Приложения, которые революционизируют вашу повседневную жизнь

Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, а загружаемые приложения играют важную роль в улучшении нашего повседневного опыта. В то время как существует бесчисленное множество приложений, вот несколько из них, которые могут изменить ваш образ жизни.

Home Assistant: Берите контроль над своим умным домом

Устали полагаться на крупные технологические компании для управления вашим умным домом? Если да, то Home Assistant – это нечто новое. Это проект с открытым исходным кодом, позволяющий вам создавать и управлять своим умным домом, используя доступное оборудование, такое как Raspberry Pi. С Home Assistant у вас есть полный контроль над вашими личными данными, обеспечивая сохранность вашей конфиденциальности. От удаленного управления освещением до получения уведомлений о посетителях у вашей передней двери – Home Assistant дает вам возможность контролировать всё.

IFTTT: Автоматизируйте свою жизнь

IFTTT (If This, Then That) – это приложение, которое позволяет создавать бесконечные автоматические рутины. Будь то получение сообщения, когда кто-то звонит вам в дверной звонок, или объявление посетителям через умную колонку — IFTTT может сделать это реальностью. Это универсальное приложение идеально подходит для тех, кто хочет создать умный дом и поддерживать все в работоспособном состоянии.

Dext Prepare: Упрощение бизнес-финансов

Вести бизнес может быть сложной задачей, особенно когда дело касается управления расходов и счетов. Dext Prepare – полезное приложение, которое упрощает этот процесс. Сделайте фотографию квитанций или отправьте их напрямую по электронной почте в Dext, чтобы легко отслеживать ваши расходы. Приложение также сохраняет всё в облаке, что делает его готовым для налоговых отчетов или проверок.

Stocard: Жизнь без кошелька

Носить с собой громоздкий кошелек, полный карт лояльности — это неудобно. С Stocard вы можете попрощаться с физическими картами. Это приложение позволяет сканировать и хранить ваши карты лояльности в цифровом виде. Когда вы делаете покупки, просто откройте приложение и отсканируйте штрих-код при оплате. Stocard даже может автоматически предложить вам правильную карту на основе вашего местоположения. Попрощайтесь с заполненным кошельком и приветствуйте образ жизни без него.

Microsoft Launcher: Свежий вид для Android

Если вы хотите изменить внешний вид и ощущение своего Android-устройства, то Microsoft Launcher стоит попробовать. Это приложение заменяет вашу стандартную оболочку приложений и предлагает лаконичный дизайн. Оно обеспечивает более тесную интеграцию между Android и Windows, что делает его отличным выбором для тех, кто использует экосистему Microsoft. Настройте его под себя и наслаждайтесь ежедневными обоями от Bing, которые придают вашему устройству особую красоту.

Эти приложения лишь малая часть невероятных возможностей, доступных на вашем смартфоне. Скачайте их и откройте мир удобства и эффективности.

Часто задаваемые вопросы