Представление Apple’s следующего инновационного продукта: Vision Pro

Apple готовится к очень ожидаемому релизу своего последнего продукта — Apple Vision Pro. По информации Марка Гурмана из Bloomberg, уже идут подготовительные работы, и шлем уже отправлен на склады для распространения в США. Это говорит о том, что будет достаточно товара, чтобы удовлетворить спрос, когда продукт появится в розничных магазинах Apple в феврале.
Это соответствует предыдущим прогнозам Гурмана в декабре, где он заявил, что анонс даты релиза будет неотложным. Apple явно стремится украсть показательный свет из новостей о продукте, поступающих с CES, и официальное заявление на следующей неделе, безусловно, поможет в этом.
Возбуждение уже набирает обороты среди сотрудников розничной торговли Apple, которые в настоящее время летят в Apple Park для обучения продажам Vision Pro. По возвращении они поделятся своими знаниями со всеми остальными сотрудниками магазина. Кроме того, руководство Apple запланировало продлить сессии обучения для продаж в розничной торговле на неделю с 21 января, что дополнительно подтверждает релиз в феврале.
Изначально Vision Pro будет доступен исключительно в Соединенных Штатах, по цене от $3499 и выше. Однако Apple заверила своих клиентов, что устройство появится в других странах позже, в 2024 году. Согласно Гурману, Китай, Канада и Великобритания рассматриваются для первого международного запуска.
С инновационными функциями и передовыми технологиями Vision Pro уже вызывает ажиотаж в индустрии. По мере того, как Apple продолжает преодолевать границы и переопределять будущее технологий, пользователи могут ожидать нового уровня погружения в новые впечатления.
Часто задаваемые вопросы (ЧЗВ)
В: Когда будет выпущен Apple Vision Pro?
О: Согласно отчетам, Apple Vision Pro ожидается к запуску в феврале.
В: Где изначально будет доступен Vision Pro?
О: Вначале устройство будет доступно исключительно в Соединенных Штатах.
В: Будет ли Vision Pro выпущен международно?
О: Да, Apple подтвердила, что устройство появится в дополнительных странах позже, в 2024 году. Китай, Канада и Великобритания рассматриваются для первого международного запуска.
В: Какова цена Vision Pro?
О: Vision Pro стоит от $3499 и выше.