Представление Apple’s следующего инновационного продукта: Vision Pro

Apple готовится к очень ожидаемому релизу своего последнего продукта — Apple Vision Pro. По информации Марка Гурмана из Bloomberg, уже идут подготовительные работы, и шлем уже отправлен на склады для распространения в США. Это говорит о том, что будет достаточно товара, чтобы удовлетворить спрос, когда продукт появится в розничных магазинах Apple в феврале.

Это соответствует предыдущим прогнозам Гурмана в декабре, где он заявил, что анонс даты релиза будет неотложным. Apple явно стремится украсть показательный свет из новостей о продукте, поступающих с CES, и официальное заявление на следующей неделе, безусловно, поможет в этом.

Возбуждение уже набирает обороты среди сотрудников розничной торговли Apple, которые в настоящее время летят в Apple Park для обучения продажам Vision Pro. По возвращении они поделятся своими знаниями со всеми остальными сотрудниками магазина. Кроме того, руководство Apple запланировало продлить сессии обучения для продаж в розничной торговле на неделю с 21 января, что дополнительно подтверждает релиз в феврале.

Изначально Vision Pro будет доступен исключительно в Соединенных Штатах, по цене от $3499 и выше. Однако Apple заверила своих клиентов, что устройство появится в других странах позже, в 2024 году. Согласно Гурману, Китай, Канада и Великобритания рассматриваются для первого международного запуска.

С инновационными функциями и передовыми технологиями Vision Pro уже вызывает ажиотаж в индустрии. По мере того, как Apple продолжает преодолевать границы и переопределять будущее технологий, пользователи могут ожидать нового уровня погружения в новые впечатления.

Часто задаваемые вопросы (ЧЗВ)

В: Когда будет выпущен Apple Vision Pro?

О: Согласно отчетам, Apple Vision Pro ожидается к запуску в феврале.

В: Где изначально будет доступен Vision Pro?

О: Вначале устройство будет доступно исключительно в Соединенных Штатах.

В: Будет ли Vision Pro выпущен международно?

О: Да, Apple подтвердила, что устройство появится в дополнительных странах позже, в 2024 году. Китай, Канада и Великобритания рассматриваются для первого международного запуска.

В: Какова цена Vision Pro?

О: Vision Pro стоит от $3499 и выше.