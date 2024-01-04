Подготовьтесь к впечатляющему метеорному дождю Квадрантиды!

В первой неделе января любители неба в северном полушарии получат возможность увидеть один из самых впечатляющих метеорных дождей года — Квадрантиды. Этот метеорный дождь известен своей силой и скоростью, что делает его захватывающим событием для астрономических энтузиастов.

Ожидается, что пик Квадрантидов придется на ночь с 3 на 4 января, согласно Американскому метеорному обществу. В отличие от других метеорных дождей, пик Квадрантидов длится всего шесть часов из-за его разреженного потока частиц. Земля проходит через наиболее плотную концентрацию этих частиц под прямым углом, что создает краткое, но интенсивное зрелище.

Во время пика зрители могут увидеть более 100 метеоров в час, включая световые шары, которые являются яркими вспышками света и цвета, вызванными более крупными частицами. Чтобы увеличить шансы увидеть этот метеорный дождь, найдите открытое пространство с широким обзором неба. Устройте себе комфорт с помощью стула или одеяла и дайте глазам время привыкнуть к темноте. Лучшее время для наблюдения — с 2 часов ночи и до утра, с луной у вас за спиной.

Однако видимость может быть ограничена из-за зимних погодных условий в северном полушарии. Кроме того, луна будет находиться на 51% заполнения во время пика, что может повлиять на видимость. Американское метеорное общество предлагает попробовать заблокировать луну деревом или зданием, чтобы оптимизировать ваш опыт наблюдения.

Метеорный дождь Квадрантиды получил свое название от созвездия Quadrans Muralis, которое больше не признается созвездием. Вместо этого считается, что дождь происходит от загадочного астероида, известного как 2003 EH1. Интересно, что астрономы предполагают, что комета 96P/Machholz также может способствовать этому метеорному дождю, делая его источник еще более уникальным.

Не пропустите это необычное небесное событие! Возьмите свои одеяла и отправляйтесь в темное открытое пространство, чтобы увидеть впечатляющий метеорный дождь Квадрантиды. Это незабываемый опыт, которым вы не захотите пропустить.

Часто задаваемые вопросы о метеорном дожде Квадрантиды