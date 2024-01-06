Плетёный ковёр поддержки: Найтингейл Хаус создаёт ткань доброты

В одном трогательном проекте, Хоспис Найтингейл Хаус в Рексеме представил замечательный проект, направленный на приношение утешения пациентам и их семьям. Преданный волонтер Барбара Эванс занималась созданием плетёного ковра целый месяц, он был нежно назван «тканью доброты» и теперь занимает своё место в Центре благополучия хосписа.

«Ткань доброты» украшена заплатками, на которых написаны осмысленные слова от пациентов, медицинского персонала и волонтеров, служащие в качестве свидетельства мощи сострадания. Каждая внимательно вышитая заплатка служит напоминанием о глубоком влиянии простых актов доброты на тех, кто справляется с трудностями жизни.

Кэролин Джеймс, руководитель Центра благополучия, отмечает: «Это замечательное творение излучает комфорт и счастье, повышая благополучие наших пациентов. Оно внушает чувство цели, силы и самооценки, принося утешение в трудные времена».

Барбара Эванс, преданный волонтер, стоящий за этой инициативой, вложила бесчисленные часы в создание «ткани доброты». Будучи волонтером в Найтингейл Хаус с 1999 года, Барбара видела на себе положительное влияние хосписа на жизни людей, побуждая её вносить свой вклад любым возможным способом.

«Ткань доброты» теперь является мощным символом поддержки в Найтингейл Хаус. Надеется, что искренние послания, вышитые на плетеном ковре, будут приносить утешение и силу пациентам, живущим с ограниченной продолжительностью жизни. Найтингейл Хаус стремится создать среду, где пациенты и их семьи могут находить утешение и надежду даже в самые трудные времена.

Этот трогательный проект является свидетельством силы сообщества и сострадания. Найтингейл Хаус продолжает стремиться обеспечивать лучшую заботу и поддержку для тех, кто больше всего в ней нуждается.

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