Перемещение внутреннего ядра Земли: Раскрытие секретов нашей планеты

Ученые в Китае сделали поразительное открытие о внутреннем ядре Земли, которое может иметь значительные последствия для нашей планеты. Согласно их недавнему исследованию, внутреннее ядро Земли переживает колебания каждые 8,5 лет из-за небольшого наклона между ядром и мантией. Это открытие вызывает сомнения в предыдущих предположениях и может привести к потенциальному изменению магнитного поля Земли.

Ядро Земли, находящееся примерно на глубине 1800 миль под поверхностью, состоит из жидкой внешней границы и твердого внутреннего слоя. Эта область играет важную роль в различных геофизических явлениях, таких как длительность наших дней и защитное магнитное поле, защищающее нас от солнечной радиации.

Вновь обнаруженный наклон во внутреннем ядре может повлиять на форму и движение жидкого ядра, оказывая влияние на магнитное поле Земли. Это открытие, опубликованное в журнале Nature Communications, подчеркивает сложные взаимосвязи между ядром и мантией, что требует переоценки предыдущих представлений.

Для разгадки тайн внутреннего ядра Земли команда геофизических исследователей под руководством Хао Динга из Уханьского университета проанализировала полярное вращение — движение оси вращения Земли относительно ее земной коры. Они обнаружили периодическое отклонение, происходящее примерно каждые 8,5 лет, что указывает на явление, аналогичное колебанию вращающейся вершины.

В своем последнем исследовании Динг и его коллеги подтвердили этот цикл, изучая небольшие изменения длины суток по всему миру и сравнивая их с ранее определенными вариациями полярного движения. Их данные показывают наклон в 0,17 градуса между внутренним ядром и мантией — в отличие от традиционной теории, которая предполагала идеальное выравнивание между двумя осями.

Присутствие этого наклона подразумевает, что конкретный регион в северо-западном полушарии внутреннего ядра может быть незначительно плотнее, чем остальной слой. Кроме того, исследование указывает на разницу в плотности между внутренним и внешним ядрами, что проливает свет на состав и динамику нашей планеты.

Хотя это открытие может не иметь немедленных последствий для человечества, оно заложило основу для глубокого понимания внутренних процессов Земли. «На этой неделе здесь нет ничего, что спасло бы человечество, но работа добавляет основные строительные блоки для понимания нашей планеты», — говорит Джон Видэйл, профессор геологии Университета Калифорнии.

Хотя исследование исключило атмосферные, океанические и гидрологические влияния на колебания внутреннего ядра, подтверждение этих результатов требует сотрудничества различных экспертов. По мере нашего продвижения вперед, этот прорыв обещает расширить наши знания о сложных взаимодействиях между внутренним ядром Земли и процессами, которые влияют на нашу жизнь, включая землетрясения и изменения магнитного поля.

Часто задаваемые вопросы:

1. Что обнаружило недавнее исследование о внутреннем ядре Земли?

Исследование показало, что внутреннее ядро Земли переживает колебания каждые 8,5 лет из-за небольшого наклона между ядром и мантией.

2. Как эти колебания могут повлиять на магнитное поле Земли?

Обнаруженный наклон во внутреннем ядре может потенциально вызвать изменение формы и движения жидкого ядра, что приведет к изменению магнитного поля Земли.

3. Каковы последствия этого открытия?

Это открытие вызывает сомнения в прежних предположениях и предоставляет ценные представления о динамике между внутренним ядром Земли и различными геофизическими процессами, которые влияют на человечество, такие как землетрясения и изменения магнитного поля.