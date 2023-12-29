Первый коммерческий роботизированный запуск на Луну намечен на 8 января 2024 года

NASA и United Launch Alliance (ULA) объединяют свои усилия с Astrobotic для первого коммерческого роботизированного запуска на поверхность Луны. Запуск запланирован на 8 января 2024 года и состоится на базе Военно-воздушных сил Кейп-Канаверал во Флориде.

Миссия, известная как Миссия «Перегрин» Первая, будет нести на борту научные и коммерческие грузы от NASA для проведения различных исследований на Луне. Некоторые из задач включают изучение лунной экзосферы, термических свойств, содержания водорода в лунной реголите, магнитных полей и радиационной среды лунной поверхности.

Лунный аппарат «Перегрин», разработанный компанией Astrobotic, будет нести на себе грузы от NASA и поможет агентству развить возможности для будущих лунных исследовательских миссий. Приземление аппарата запланировано на поверхность Луны 23 февраля 2024 года.

NASA будет осуществлять прямую трансляцию запуска на различных платформах, включая NASA+, NASA Television, приложение NASA и официальный веб-сайт агентства. Мероприятия перед запуском начнутся 4 января, и зрители смогут следить за событиями онлайн.

Миссия также будет включать в себя информационные сессии и телефонные конференции с участием экспертов, которые предоставят дополнительные сведения об основных задачах миссии и ответят на вопросы СМИ. Эти мероприятия будут транслироваться на официальном веб-сайте NASA.

Члены общественности также могут зарегистрироваться для участия в виртуальном запуске. Виртуальные гости будут получать отобранные ресурсы, информацию о изменениях графика и специализированную информацию о миссии, которая будет доставлена прямо в их почтовый ящик. После каждого мероприятия виртуальные гости получат коммеморативную печать для своего виртуального паспорта гостя.

Для получения последних новостей о миссии зрителям рекомендуется использовать хэштеги #Артемида в социальных сетях и следить за официальными аккаунтами NASA.

С помощью этой миссии NASA стремится установить регулярный ритм поставок на Луну, сотрудничая с несколькими коммерческими партнерами в рамках инициативы Коммерческих Послужных Нагрузок на Луну (CLPS). Эти доставки помогут NASA проводить научные исследования, испытывать технологии и демонстрировать возможности в подготовке к будущим пилотируемым миссиям на Луну.

Для получения дополнительной информации о инициативе CLPS и предстоящей миссии посетите официальный веб-сайт NASA.

Часто задаваемые вопросы

1. Когда назначен первый коммерческий роботизированный запуск на Луну?

Первый коммерческий роботизированный запуск на Луну запланирован на 8 января 2024 года.

2. Каковы цели Миссии «Перегрин» Первая?

Миссия «Перегрин» Первая направлена на изучение лунной экзосферы, термических свойств, содержания водорода в лунной реголите, магнитных полей и радиационной среды лунной поверхности.

3. Как я могу наблюдать за запуском?

Запуск будет прямой трансляцией на различных платформах, включая NASA+, NASA Television, приложение NASA и официальный веб-сайт агентства. Будут доступны варианты онлайн-трансляции для зрителей.

4. Могу ли я принять участие в запуске виртуально?

Да, члены общественности могут зарегистрироваться для участия в запуске виртуально. Виртуальные гости будут получать отобранные ресурсы, информацию о изменениях графика и специализированную информацию о миссии. После каждого мероприятия они получат коммеморативную печать для своего виртуального паспорта гостя.

5. Почему NASA осуществляет регулярные поставки на Луну?

NASA сотрудничает с коммерческими партнерами, чтобы установить регулярный ритм поставок на Луну для проведения научных исследований, испытаний технологий и демонстрации возможностей в подготовке к будущим пилотируемым миссиям на Луну. Это поможет проложить путь для дальнейшего исследования и научных исследований.