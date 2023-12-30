Новый Honor X50 Pro: Впечатляющие функции камеры и мощная батарея

Резюме:

Компания Honor только что выпустила свой последний смартфон, X50 Pro, в Китае. Телефон предлагает ряд впечатляющих функций, включая большой OLED-экран, систему камер высокого разрешения и мощную батарею. Хотя он может быть недоступен за границей, Honor X50 Pro определенно стоит рассмотреть для любителей смартфонов.

Недавно выпущенный Honor X50 Pro привлек внимание любителей смартфонов своим набором функций. Устройство может похвастаться большим 6,78-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает плавное и захватывающее визуальное восприятие. Включение диммирования PWM с частотой 1 920 Гц и поддержки цвета 10 бит дальше улучшает качество дисплея устройства. Кроме того, X50 Pro также оснащен встроенным датчиком отпечатков пальцев для удобной и безопасной разблокировки.

Что касается возможностей фотографии, Honor X50 Pro не разочаровывает. Он может похвастаться впечатляющей основной камерой на 108 МП с диафрагмой f/1.75 и матрицей типа 1/1.67″. В устройстве также присутствует дополнительная 2-мегапиксельная камера для более эстетического вида. Наличие надписи «MATRIX AI VISION CAMERA» посередине блока камер также добавляет в общий дизайн телефона. Для любителей селфи X50 Pro предлагает фронтальную камеру на 8 МП с диафрагмой f/2.0.

Одной из отличительных особенностей Honor X50 Pro является его емкая батарея на 5 800 мАч. Эта мощная батарея обеспечивает длительное использование без беспокойства о разряде. Кроме того, устройство поддерживает проводную зарядку мощностью 35 Вт, позволяя быстро и удобно заряжать его при необходимости.

Honor X50 Pro работает на базе Android 13 с наложением MagicOS 7.2. С 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти устройство предлагает достаточно места для хранения файлов, приложений и мультимедийного контента. X50 Pro доступен в элегантных черном и зеленых цветах по цене CNY 2 799 (приблизительно $395 или €357).

Часто задаваемые вопросы:

Q: Доступен ли Honor X50 Pro за пределами Китая?

A: На данный момент неизвестно, доступен ли Honor X50 Pro за пределами Китая.

Q: Чем особенен Honor X50 Pro?

A: Выдающейся особенностью Honor X50 Pro является его мощная батарея на 5 800 мАч.

Q: Какова цена Honor X50 Pro?

A: Honor X50 Pro стоит 2 799 юаней (приблизительно $395 или €357).

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