Новый гигантский окаменелый губка обнаружен у побережья Ирландии

Удивительное открытие было сделано у побережья округа Клэр в Ирландии. 315-миллионолетний окаменелый губка, названный Cyathophycus balori, был найден на скалах Мохер. Эта гигантская губка, высотой до 50 см, признана крупнейшим известным примером своего рода во всем мире. Окаменелая губка принадлежала к виду, который имел круглое отверстие в верхней части, окруженное ресницеобразными структурами, напоминающими губку венериного цветка, найденную в Тихом океане.

Названная в честь мифического великана Балора, известного своим сильным взглядом, эта окаменелость предоставляет уникальный взгляд на древнюю водную жизнь. Открытие было сделано геологом доктором Имоном Дойлом, работающим в Заповеднике Баррен и скалы Мохер, входящем в список «Глобальный геопарк ЮНЕСКО». Отличное состояние этого образца особенно замечательно, так как подобные окаменелости обычно находятся в значительно более старых породах.

Губки, хотя и простые существа, не имеющие нервной и кровеносной системы, играют значительную роль в биоразнообразии нашей планеты. Эти организмы-фильтраторы обильно распространены в наше время, и они крайне важны для поддержания здоровья водных экосистем. Исходный состав окаменелой губки, обнаруженной у побережья округа Клэр, включал прямоугольную сеточку из маленьких кремневых иглок, удерживаемых тонкой органической мембраной. Состояние образца предоставляет ценную информацию о древней анатомии и эволюции губок.

Открытие губки Cyathophycus balori добавляет геологическое наследие округа Клэр и подчеркивает уникальную геологию западного побережья Ирландии. Доктор Джозеф Боттинг, международный эксперт по окаменелым губкам и ведущий автор исследования этого открытия, выразил свое удивление размером и состоянием окаменелости. Это открытие предлагает важные представления о эволюции губок и их приспособлении к специализированным средам обитания. Доктор Люси Мьюр, соавтор исследования, подчеркнула значение таких открытий для расширения нашего понимания истории Земли.

Это замечательное открытие было опубликовано в престижном международном геологическом журнале Geobios. Соавторы исследования включают доктора Боттинга и доктора Мьюр, оба являющиеся почетными научными сотрудниками Национального музея Уэльса (Amgueddfa Cymru). Открытие окаменелой губки-гиганта напоминает нам, что изучение прошлого Земли продолжает обнаруживать удивительные и ранее неизвестные аспекты жизни на нашей планете.

Часто задаваемые вопросы (FAQs)

1. Каково значение открытия гигантской окаменелой губки у побережья Ирландии?

Открытие гигантской окаменелой губки Cyathophycus balori имеет значение, потому что это крупнейший известный пример своего рода в мире. Оно предоставляет ценные сведения о древней анатомии губок, их эволюции и биоразнообразии в прошлом Земли.

2. Кто сделал это открытие?

Открытие было сделано геологом доктором Имоном Дойлом, работающим в Заповеднике Баррен и скалы Мохер, входящем в список «Глобальный геопарк ЮНЕСКО».

3. Почему сохранение этой окаменелой губки необычно?

Отличное сохранение окаменелой губки Cyathophycus balori является весьма необычным, так как подобные окаменелости обычно находятся в гораздо более старых породах. Состояние этого образца представляет собой уникальную возможность для научного исследования.

4. Какую роль играют губки в биоразнообразии?

Губки являются важными организмами-фильтраторами, которые способствуют здоровью и равновесию водных экосистем. Несмотря на их простую структуру и отсутствие нервной и кровеносной системы, губки обильно распространены и играют важную роль в поддержании биоразнообразия.

-Источники: [Журнал Geobios](https://www.elsevier.com/journals/geobios/0016-6995)