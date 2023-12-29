Новые RPG-игры, ожидаемые в 2023 году

В последние годы игровая индустрия стала свидетелем появления невероятных RPG-игр, но 2023 год обещает привести все это на совершенно новый уровень. С выходом насчитывающих огромные ожидания игр, таких как Final Fantasy XVI, Diablo 4 и Starfield от Bethesda, игроков ожидает настоящий праздник. Однако одна игра выделяется среди остальных — Baldur’s Gate 3, которая быстро стала любимицей поклонников статистической боевой системы и захватывающего повествования.

Final Fantasy XVI, разработанный создателями FF5, 12 и 14, демонстрирует потрясающую графику на PlayStation 5 и представляет боевую систему, вдохновленную массовыми многопользовательскими онлайн-играми. В то время как игра обладает зрелым тоном с контроверзными темами, она все же передает сущность классического повествования Final Fantasy.

Fire Emblem Engage, сиквел популярной игры Fire Emblem: Three Houses, предлагает сочетание знакомых и новых элементов. Несмотря на то, что сюжет может свернуться в RPG-клише, игровой процесс остается захватывающим и тактическим, что делает его идеальным выбором для любителей стратегий.

Like a Dragon: Ishin! — это самостоятельный спин-офф из серии Yakuza, действие которого разворачивается в эпоху самураев в Японии. Он сохраняет причудливый юмор серии и предлагает множество абсурдных мини-игр, сочетая историю и развлечения.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty пересматривает оригинальную игру с шпионским основанием, затрагивает сложные вопросы о патриотизме и добавляет новую концовку. Обновление 2.0 также перерабатывает системы прогрессии игры, позволяя более разнообразные стили игры и делая ее более насыщенным RPG-произведением.

Baldur’s Gate 3 от Larian Studios является высококастомизируемой и реактивной RPG, которая следует фреймворку Dungeons & Dragons. Ее глубокие системы и множество возможностей позволяют использовать различные стратегии и принимать решения, обеспечивая уникальный опыт для каждого игрока.

В предвкушении 2023 года, эти RPG-игры лишь дают представление о том, что нас ожидает. С их захватывающими мирами, захватывающими историями и инновационным геймплеем, поклонники RPG имеют много причин для волнения.

Часто задаваемые вопросы

1. Это все RPG-игры, которые будут выпущены в 2023 году?

Нет, это лишь несколько значимых RPG-игр, выходящих в 2023 году. Есть множество других RPG-игр, которые могут не быть упомянутыми здесь.

2. Доступны ли эти игры на всех платформах?

Доступность этих игр может изменяться в зависимости от платформы. Некоторые могут быть эксклюзивными для определенных консолей или ПК, в то время как другие могут быть доступны на нескольких платформах.

3. Подходят ли эти игры для всех возрастов?

Важно проверить возрастные рейтинги и предупреждения о содержании для каждой игры перед игрой. Некоторые из упомянутых здесь RPG-игр содержат взрослые темы и контент, который может быть неприемлем для всех аудиторий.

4. Могу ли я играть в эти игры, если не играл в их предыдущие части?

В большинстве случаев вы все равно можете наслаждаться этими играми, даже не имея предварительных знаний о серии. Однако игра в предыдущие части может улучшить ваше понимание лора и мира игры.