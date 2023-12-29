Новые экзотические звездные популяции обнаружены в NGC 6940

Свежее исследование, проведенное астрономами из Института технологии и науки Бирлы в Пилани, Индия, раскрывает удивительные новые представления об открытом скоплении NGC 6940. Опубликованное на сервере предварительных печатных статей arXiv исследование использовало данные космического аппарата AstroSat для изучения свойств и звездных популяций этого близкого скопления.

Открытые скопления — это группы звезд, которые образуются в одном и том же огромном молекулярном облаке и слабо связаны друг с другом гравитационно. Эти скопления предоставляют ценную информацию о процессе формирования и эволюции нашей галактики. NGC 6940, также известное как Мелотт 232, было открыто в 1784 году и находится в созвездии Лисичкин хвост, примерно в 2500 световых годах от нас. С оцененным возрастом в 720 миллионов лет, это скопление имеет близкую к солнечной металличность.

Предыдущие наблюдения NGC 6940 обнаружили различные экзотические звездные популяции, включая синие упорные звезды, синие прикрытные звезды, желтые упорные звезды и красные звезды группировки. Однако до сих пор эти экзотические звезды не были подробно исследованы.

Используя Ультрафиолетовый Имиджинг Телескоп (UVIT) на борту AstroSat, исследователи выявили 492 члена NGC 6940, среди которых 16 являются экзотическими звездами. Среди них были синие прикрытные звезды, желтые упорные звезды, красные звезды группировки и синие упорные звезды. Кроме того, у некоторых из этих звезд были обнаружены горячие спутники, такие как белые карлики и субкарлики B.

Наблюдения также указывали на наличие массовой сегрегации внутри NGC 6940, что свидетельствует о динамической эволюции внутри скопления. Массивные одиночные звезды показывали самую высокую степень сегрегации, за ними следовали популяции равномассных двойных звезд главной последовательности, а затем звезды малой массы.

Кроме того, исследование раскрыло наличие расширенной части основной последовательности (eMSTO) в NGC 6940. Это может быть связано со временным разбросом звезд, а также с эффектами звездной ротации и поглощения пылью.

Полученные результаты этого исследования способствуют нашему пониманию свойств и эволюции открытых скоплений. Дальнейшие исследования и наблюдения пролучат больше информации о сложной динамике звездных популяций внутри NGC 6940 и других открытых скоплениях.

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