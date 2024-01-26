Новые предположения о гравитационном ядре Млечного Пути и тёмной материи

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) обнаружили, что звезды внешних районов галактики Млечный Путь движутся медленнее, чем ожидалось по сравнению с звездами, находящимися ближе к центру галактики. Их выводы, основанные на анализе данных, собранных приборами Гайя и APOGEE, поднимают возможность того, что гравитационное ядро Млечного Пути может иметь меньшую массу и содержать меньше тёмной материи, чем ранее предполагалось.

Используя измерения Гайя более чем 33 000 звезд, включая те, которые находятся на большом удалении от галактики, физики смогли определить «круговую скорость» каждой звезды. Эта скорость представляет собой то, с какой скоростью звезда вращается в галактическом диске в зависимости от ее расстояния от центра галактики. Затем ученые построили график скорости каждой звезды в зависимости от ее расстояния для составления кривой вращения, общей для астрономии, которая показывает скорость вращения вещества на разных расстояниях от центра галактики.

Удивительным результатом оказалось то, что кривая вращения оставалась плоской до определенного расстояния, а затем резко снижалась. Это свидетельствует о том, что внешние звезды вращаются медленнее, чем ожидалось, что подразумевает более легкое галактическое ядро с меньшим количеством тёмной материи.

Для дальнейшего понимания этого наблюдения команда создала карту тёмной материи, которая может объяснить замедление движения внешних звезд. Получившаяся карта показала менее плотное галактическое ядро, чем ранее полагалось. Это открытие противоречит другим измерениям и указывает на наличие неизвестных или «подозрительных» факторов в Млечном Пути.

Исследователи опубликовали свои результаты в журнале Monthly Notices of the Royal Society. Они подчеркивают необходимость дальнейшего исследования и достижения логического понимания структуры Млечного Пути.

Это открытие продолжает работы астронома Веры Рубин, которая первой обратила внимание на то, что галактики вращаются таким образом, что невозможно объяснить только видимым материалом. Ее результаты стали доказательством существования тёмной материи, невидимой сущности, вес которой превышает вес всего видимого вещества во Вселенной. Ученые с тех пор наблюдали аналогичные кривые вращения в других галактиках, но это исследование является одной из первых попыток изучить кривую вращения нашей собственной галактики.

Погружаясь в «ничто» внешней галактики, эти исследования проливают новый свет на сложные взаимодействия между гравитацией, видимым материалом и тёмной материей. Они подчеркивают необходимость дальнейшего исследования и изучения, чтобы раскрыть истинную природу гравитационного ядра Млечного Пути и распределения тёмной материи.

Ответы на часто задаваемые вопросы:

1. Что открыли ученые из MIT?

Ученые из MIT обнаружили, что звезды внешних районов галактики Млечный Путь движутся медленнее, чем ожидалось по сравнению с звездами, находящимися ближе к центру галактики.

2. Какие данные проанализировали ученые, чтобы прийти к своим выводам?

Ученые проанализировали данные, собранные приборами Гайя и APOGEE, чтобы определить круговую скорость звезд в галактическом диске.

3. Что такое круговая скорость?

Круговая скорость представляет собой скорость вращения звезды в галактическом диске в зависимости от ее расстояния от центра галактики.

4. Что такое кривая вращения?

Кривая вращения — это график в астрономии, показывающий скорость вращения вещества на разных расстояниях от центра галактики.

5. Каким был удивительный результат анализа?

Кривая вращения оставалась плоской до определенного расстояния, а затем резко снижалась, что свидетельствует о более медленном вращении внешних звезд, чем ожидалось.

6. Какое значение имеет более медленное вращение внешних звезд?

Более медленное вращение указывает на более легкое галактическое ядро с меньшим количеством тёмной материи, чем ранее предполагалось.

7. Как ученые создали карту тёмной материи?

Ученые создали карту тёмной материи, чтобы объяснить замедление движения внешних звезд.

8. Что показала полученная карта?

Полученная карта показала менее плотное галактическое ядро, чем ранее предполагалось, и указала на противоречия с другими измерениями, подразумевая наличие неизвестных факторов в Млечном Пути.

9. Где были опубликованы результаты исследования ученых?

Результаты исследования ученых были опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Society.

10. Чьи работы послужили основой для этого открытия?

Это открытие продолжает работы астронома Веры Рубин, которая первой обратила внимание на то, что галактики вращаются таким образом, что невозможно объяснить только видимым материалом.

Определения:

— Gaia: Космический обсерваторий, эксплуатируемый Европейским космическим агентством, предназначенный для измерения положений и движений звезд.

— APOGEE: Apache Point Observatory Galactic Evolution Experiment – исследование галактики Млечный Путь с целью изучения ее структуры, формирования и эволюции.

— Кривая вращения: График в астрономии, показывающий скорость вращения вещества на разных расстояниях от центра галактики.

— Тёмная материя: Невидимая сущность, вес которой превышает вес всего видимого вещества во Вселенной и составляет значительную часть общей массы галактик.

Предлагаемые связанные ссылки:

— MIT

— Gaia

— APOGEE

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