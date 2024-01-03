Новые открытия в структуре ядра углерода-12

Ученые со всего мира сделали прорывное открытие, которое позволяет разглядеть сложную структуру ядра углерода-12. Используя передовые вычислительные методы и суперкомпьютеры, исследователи определили, что нижние энергетические состояния углерода-12 состоят из образующих треугольные формы кластеров.

Это последнее исследование предоставляет ценные данные о формировании и изобилии углерода во Вселенной, что важно для понимания органической химии и существования жизни такой, какой мы ее знаем. Углерод-12, наиболее распространенный изотоп углерода, играет решающую роль в этих ключевых процессах.

До настоящего момента изучение ядерных состояний углерода-12 было сложной задачей, требующей обширных экспериментальных и теоретических исследований. Однако, используя первые принципы и симуляции ядерной решетки, ученые смогли рассчитать трехмерную форму, образованную протонами и нейтронами, составляющими ядро углерода-12.

Результаты этого исследования показали, что низкоэнергетические состояния углерода-12 имеют подструктуру, в которой шесть протонов и шесть нейтронов соединяются, образуя альфа-частицы. Эти альфа-частицы содержат два протона и два нейтрона и известны как ядра гелия-4. Каждое низкоэнергетическое состояние имеет собственную форму, состоящую из трех альфа-частиц, образующих равносторонний или тупоугольный треугольник.

Открытие этих треугольных кластерных структур предлагает глубокие понимание процессов, ответственных за образование углерода в звездных средах. В частности, известное состояние Хойла, одно из ядерных состояний углерода-12, оказалось состоявшим из тупоугольного расположения альфа-частиц. Энергетический порог состояния Хойла значительно увеличивает образование углерода в звездах, проходящих гелиевое горение, что объясняет изобилие углерода во Вселенной.

Это исследование, проведенное международным коллаборационным исследовательским проектом, не только соответствует существующим экспериментальным данным, но также предоставляет независимую от модели карту плотности ядерных состояний углерода-12. Эти результаты способствуют нашему пониманию геометрических загадок и космического происхождения углерода, проливая свет на фундаментальные строительные блоки жизни и самой Вселенной.

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