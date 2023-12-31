Новые открытия в области фронтотемпоральной деменции могут положить основу для улучшенной диагностики и лечения

Ученые из Лаборатории молекулярной биологии Медицинского исследовательского совета (MRC) сделали революционное открытие в области фронтотемпоральной деменции. Им удалось идентифицировать агрегаты белка TAF15 как ключевой фактор в развитии этого нейродегенеративного заболевания. Это открытие может изменить диагностические и лечебные стратегии для фронтотемпоральной деменции.

В большинстве нейродегенеративных заболеваний, включая фронтотемпоральную деменцию, белки в мозге агрегируются в филаменты, называемые амилоидами. Эти белки были выявлены в качестве терапевтических целей для диагностических тестов и лечения. Однако до сих пор ранее неизвестный белок, ответственный за фронтотемпоральную деменцию, оставался невыясненным. Исследователи смогли определить агрегированные структуры белка TAF15 в случаях фронтотемпоральной деменции, где ранее этот белок был неизвестен.

Фронтотемпоральная деменция повреждает лобные и височно-временные доли мозга, приводя к дегенерации когнитивных функций, таких как эмоции, поведение, речь и понимание слов. Она обычно развивается в более молодом возрасте по сравнению с другими формами деменции, и в большинстве случаев диагностируется у лиц в возрасте от 45 до 65 лет.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, использовало передовую методику криоэлектронной микроскопии (крио-ЭМ) для изучения агрегатов белков в мозгах людей с фронтотемпоральной деменцией. Исследователи обнаружили, что агрегаты белков имели одну и ту же атомную структуру в каждом мозге, и удивительно, это был белок TAF15, а не ранее подозреваемый белок FUS.

Доктор Бенджамин Рыскельди-Фалькон, ведущий исследователь, заявил, что это открытие фундаментально изменяет наше понимание молекулярных механизмов фронтотемпоральной деменции. С помощью этого новообретенного знания ученые теперь могут разработать инструменты для скрининга аномальных агрегатов белка TAF15 в сотнях образцов пациентов. Это позволит получить ценные сведения о распространении этих агрегатов и поможет в разработке диагностических тестов и целевых терапий.

Кроме того, исследование выявило возможную связь между фронтотемпоральной деменцией и болезнью моторных нейронов (БМН). У двух пациентов, которые пожертвовали свои мозги для исследования, были признаки и фронтотемпоральной деменции, и БМН, и исследователи выявили одну и ту же агрегированную структуру TAF15 в областях мозга, связанных с БМН. Это поднимает возможность того, что TAF15 может иметь отношение и к тому, и к другому заболеванию, и проводятся дальнейшие исследования.

Это революционное исследование было финансировано различными организациями, включая Медицинский исследовательский совет, Фонд исследования болезни Альцгеймера, Национальные институты здоровья и Общество Альцгеймера. Использование крио-ЭМ, разработанное Лабораторией молекулярной биологии MRC, способствовало разгадыванию молекулярной патологии деменции и других нейродегенеративных заболеваний.

Вопросы и ответы:

В: Что такое фронтотемпоральная деменция?

О: Фронтотемпоральная деменция — это нейродегенеративное заболевание, характеризующееся дегенерацией лобных и височно-временных долей мозга. Оно влияет на когнитивные функции, включая эмоции, поведение, речь и понимание языка.

В: Почему открытие агрегатов белка TAF15 значимо?

О: Открытие агрегатов белка TAF15 в случаях фронтотемпоральной деменции предоставляет потенциальную цель для диагностических тестов и терапевтических вмешательств. Это может привести к улучшению диагностики и стратегий лечения для этого типа деменции.

В: Что такое криоэлектронная микроскопия (крио-ЭМ)?

О: Криоэлектронная микроскопия — это передовой метод изображения, позволяющий ученым визуализировать атомную структуру белков и других биологических молекул. Она сыграла важную роль в развитии нашего понимания сложных заболеваний, таких как деменция.

В: Как исследование может помочь людям с фронтотемпоральной деменцией?

О: Выявление агрегатов белка TAF15 открывает новые возможности для разработки диагностических тестов и целевых терапий фронтотемпоральной деменции. Это может улучшить раннюю диагностику, улучшить управление болезнью и, в конечном счете, замедлить прогрессирование состояния.