Новая миссия, запущенная НАСА, для изучения астероида «Бог Хаоса»

НАСА отправилось в новую миссию для исследования астероида, известного как «Бог Хаоса», который пройдет близко к Земле в 2029 году. Этот астероид, также известный как Апопис, был обнаружен в 2004 году и имеет примерно 1000 футов в ширину. Он назван в честь древнего египетского божества.

Американское космическое агентство оснастило космический аппарат OSIRIS, который недавно завершил семилетнюю миссию по сбору образцов с астероида Бенну. Космическому аппарату было дано новое название — OSIRIS-APEX, и его целью является изучение любых изменений, которые произойдут с Апописом в результате его близости к Земле.

Изначально ученые оценивали вероятность столкновения Апописа с Землей в 3 процента, но дальнейший анализ показал, что столкновения не произойдет. Тем не менее, ожидается, что близкое соприкосновение изменит орбиту и длину дня Апописа, что может вызвать геологические события, такие как оползни и землетрясения на астероиде.

OSIRIS-APEX опустится на высоту менее 16 футов от поверхности Апописа, используя свои тяговые установки для бросания камней и пыли. Это позволит ученым изучить состав астероида и получить понимание процессов, способствующих формированию планет.

«Близкое соприкосновение — это отличный естественный эксперимент», — сказал Дани Мендоза Делла Гюстина, основной исследователь миссии. «Мы знаем, что приливные силы и накопление материала в виде щебня — это фундаментальные процессы, которые могут сыграть роль в формировании планет. Они могут объяснить, как мы перешли от обломков в ранней солнечной системе к полноценным планетам».

С помощью этой миссии НАСА стремится расширить наше понимание астероидов и их потенциального воздействия на Землю, раскрывая тайны формирования нашей солнечной системы.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Какая миссия у OSIRIS-APEX?

Миссия OSIRIS-APEX состоит в изучении астероида Апописа, также известного как «Бог Хаоса», когда он пройдет близко к Земле в 2029 году.

Что будет делать OSIRIS-APEX?

OSIRIS-APEX опустится на высоту менее 16 футов от поверхности Апописа и с помощью своих тяговых установок поднимет камни и пыль. Это позволит ученым изучить состав астероида и исследовать процессы, которые способствуют формированию планет.

Каково значение близкого соприкосновения Апописа с Землей?

Близкое соприкосновение Апописа с Землей изменит его орбиту и длину дня. Это также может привести к геологическим событиям, таким как оползни и землетрясения на астероиде. Изучая эти изменения, ученые надеются получить понимание процессов, формирующих нашу солнечную систему.

Как часто астероиды подобные Апопису проходят мимо Земли?

По словам ученых, астероиды подобные Апопису проходят мимо Земли примерно каждые 7500 лет.