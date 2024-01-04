Низкая видимость метеоритного потока Квадрантиды в Торонто

В Торонто наблюдатели звезд могут быть разочарованы видом ежегодного метеоритного потока Квадрантиды. Пик шоу ожидается сегодня вечером, но прогноз погоды предсказывает в основном облачные условия с метелями. Это помешает видимости метеоритного потока, что сделает сложным для жителей наблюдение этого зрелища. Квадрантиды могут создать потрясающее представление до 120 метеоритов в час в идеальных погодных условиях. К сожалению, зимняя погода в Онтарио часто приносит облачное небо, что делает наблюдение метеоритного потока труднее в этом регионе.

Кроме того, яркость луны создает еще одну преграду для наблюдателей звезд. Поскольку луна находится примерно наполовину освещенная, ее свет может мешать видимости Квадрантид. Однако, несмотря на упущение первого метеоритного потока года, жители Торонто могут ожидать другого небесного события в ближайшем будущем.

Редкое полное солнечное затмение наступает в Канаде в апреле

В то время как жители Торонто могут быть разочарованы ограниченной видимостью метеоритного потока Квадрантиды, они могут быть взволнованы редким небесным событием в апреле. 8 апреля произойдет полное солнечное затмение, которое будет видно в Канаде. Последний раз полное затмение было видно в Канаде в 2017 году, что делает это предстоящее событие особенно ожидаемым среди любителей астрономии.

Однако жители Торонто не смогут полностью насладиться этим небесным зрелищем, если они не находятся в определенных местах, таких как Гамильтон или Принс Эдвард Каунти. В этих районах затмение полностью заблокирует солнце, предоставляя потрясающий вид для тех, кто имеет такую возможность. По ожиданиям, перспектива полного солнечного затмения вызовет «безумную толкотню» из города, поскольку люди стремятся получить лучший вид этого редкого явления.

Часто задаваемые вопросы:

В: Почему торонтонцы могут испытать трудности с наблюдением метеоритного потока Квадрантиды?

О: Главными причинами ограничения видимости метеоритного потока в Торонто являются облачная погода и яркость луны.

В: Сколько метеоритов в час может произвести метеоритный поток Квадрантиды?

О: В идеальных погодных условиях метеоритный поток Квадрантиды может произвести до 120 метеоритов в час.

В: На какое небесное событие могут рассчитывать жители Торонто в апреле?

О: 8 апреля произойдет полное солнечное затмение, предоставляя редкое зрелище для тех, кто находится в определенных районах Канады.

В: Когда последний раз полное солнечное затмение было видно в Канаде?

О: Последнее полное солнечное затмение, видимое в Канаде, было в 2017 году.

Источники:

— Эксперт по науке и технологии CTV News Дэн Рискин через CP24