Недавние открытия раскрывают более молодую Вселенную, чем ранее предполагалось

Новое грандиозное исследование раскрыло доказательства, которые подвергают сомнению наше представление о возрасте Вселенной. Открытие основано на движении спутниковых галактик и их недавнем включении в группы галактик. Традиционно считалось, что Вселенная примерно 13,8 миллиарда лет по измерениям космического фонового излучения методом Планка.

Однако это новое исследование, проведенное астрономами Национальных астрономических обсерваторий Китайской академии наук, предлагает другую историю. Изучая пары спутниковых галактик в группах галактик с использованием данных Цифрового обзора неба Слоана, исследователи обнаружили, что доля спутниковых галактик с противоположным вращением выше, чем предсказывали компьютерные симуляции. Это явление указывает на то, что эти спутниковые галактики только недавно вошли в свои группы, что означает более молодую Вселенную, чем указывают наблюдения Планка.

Хотя это открытие вызывает сомнения в оценках возраста, определение точного возраста все еще является работой, которая находится в процессе выполнения. Исследование подчеркивает необходимость дополнительных данных и дальнейших исследований для установления более точного хронологического порядка. Исследователи подчеркивают, что текущие результаты не могут дать количественную оценку возраста Вселенной.

Это открытие также вызывает вопросы о нашем понимании Стандартной модели космологии, которая является основой нашего понимания Вселенной. Оно указывает на то, что некоторые наши предположения могут быть неверными. Одно из возможных объяснений этого расхождения — это проблема «холодильного напряжения», которая возникает из-за конфликтующих измерений скорости расширения Вселенной. «Холодная постоянная», которая измеряет эту скорость, имеет два разных значения в зависимости от наблюдений типа Ia сверхновых или измерений Планка.

Кроме того, это исследование проливает свет на роль темной материи в Стандартной модели. Темная материя остается тайной для научного сообщества, и некоторые исследователи утверждают, что ее может и не существовать. Другие предлагают изменения законов гравитации при низких ускорениях для объяснения гравитационных эффектов, приписываемых темной материи.

Хотя эти результаты вызывают сомнения в установленных убеждениях, необходимы дальнейшие исследования и сбор данных. Возраст Вселенной продолжает оставаться увлекательным и сложным вопросом, на который ученые стремятся ответить, и эти новейшие открытия подчеркивают постоянно развивающуюся природу нашего понимания космоса.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Astronomy 22 января, что значительно вносит вклад в текущее обсуждение возраста Вселенной.

Часто задаваемые вопросы (ЧЗВ) на основе статьи:

1. Что новое исследование предполагает о возрасте Вселенной?

Исследование подвергает сомнению предполагаемый возраст Вселенной, указывая на то, что он может быть моложе, чем ранее считалось.

2. Как проводилось исследование?

Астрономы использовали данные Цифрового обзора неба Слоана, чтобы исследовать пары спутниковых галактик в группах галактик.

3. Что исследователи обнаружили в своем исследовании?

Они обнаружили, что доля спутниковых галактик с противоположным вращением выше, чем предсказывали компьютерные симуляции, что указывает на то, что эти спутниковые галактики недавно вошли в свои группы.

4. Как это влияет на наше понимание возраста Вселенной?

Более высокая доля недавно включенных спутниковых галактик указывает на более молодую Вселенную, чем предлагают наблюдения Планка космического фонового излучения.

5. Предоставляет ли это исследование точную оценку возраста Вселенной?

Нет, исследование не дает количественной оценки возраста Вселенной. Оно подчеркивает необходимость дополнительных данных и дальнейших исследований для установления более точного хронологического порядка.

6. Что такое проблема «холодильного напряжения»?

Проблема «холодильного напряжения» возникает из-за конфликтующих измерений скорости расширения Вселенной. «Холодная постоянная», которая измеряет эту скорость, имеет два разных значения в зависимости от наблюдений.

7. Как связано это исследование со Стандартной моделью космологии?

Это исследование оспаривает некоторые предположения Стандартной модели космологии, которая является основой нашего понимания Вселенной.

8. Какую роль играет темная материя в Стандартной модели?

Темная материя является таинственным компонентом Вселенной, и ее роль не полностью понятна. Некоторые исследователи утверждают, что ее может и не существовать, в то время как другие предлагают изменения законов гравитации для объяснения ее эффектов.

9. Какие последствия для понимания космоса имеют эти результаты?

Эти результаты подчеркивают постоянно развивающуюся природу нашего понимания космоса. Они указывают на необходимость дальнейшего исследования, сбора данных и дальнейших исследований, чтобы ответить на вопросы о возрасте Вселенной.

Основные термины/определения жаргона:

1. Космическое фоновое излучение: Тусклое излучение, оставшееся после начального этапа Вселенной, часто считается доказательством теории Большого взрыва.

2. Цифровой обзор неба Слоана: Масштабное астрономическое исследование, которое составляет карту больших участков неба и собирает данные о небесных объектах, включая галактики.

3. Спутниковые галактики с противоположным вращением: Спутниковые галактики, которые обращаются вокруг более крупной галактики в противоположном направлении ее вращения.

4. Холодная постоянная: Мера текущей скорости расширения Вселенной.

5. Сверхновые типа Ia: Особый тип сверхновых, используемый в качестве эталонных свечей для измерения космических расстояний.

Предлагаемые ссылки по теме:

— Nature Astronomy (журнал, в котором было опубликовано исследование)

— Проект Планка (официальный веб-сайт проекта Планка)

— Цифровой обзор неба Слоана (официальный веб-сайт Цифрового обзора неба Слоана)