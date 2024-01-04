Мощная солнечная вспышка вызывает радиоперебои на Земле

Резюме:

Недавний солнечный шторм, вызванный Солнцем, вызвал радиоперебои на Земле, особенно в полярных регионах. Солнечная вспышка, которая достигла интенсивности X5.0, также спровоцировала великолепные северные сияния в затронутых районах. Солнечные вспышки класса X известны своей силой и могут представлять риски для спутников, нарушать глобальные коммуникации и даже вызывать отключение электросетей. Протоны, выброшенные солнечной вспышкой, отвечают за радиоперебои, так как они сосредотачиваются у полюсов и поглощают коротковолновые радиоволны.

Солнечный шторм:

31 декабря Солнце излучило солнечную вспышку класса X5.0, ставшую самой сильной вспышкой за последние семь лет. Эта вспышка возникла в том же солнечном пятне, которое породило другую вспышку класса X2.8 14 декабря. Национальное управление океанического и атмосферного администрирования (NOAA) сообщило, что солнечная вспышка класса X вызвала радиоперебои и спровоцировала потрясающие северные сияния в полярных регионах. Влияние солнечного шторма до сих пор наблюдается.

Радиоперебои и их последствия:

Солнечные вспышки класса X имеют потенциал нарушать глобальные коммуникации и повреждать спутники. В этом случае протоны, выброшенные солнечной вспышкой, достигли Земли и вызвали ионизирующий эффект в полярных регионах. Этот эффект привел к поглощению коротковолновых радиоволн и вызвал радиоперебои. Частоты ниже 35 МГц подавляются, а частоты ниже 10 МГц полностью отключаются. SpaceWeather отмечает, что это событие считается одним из самых крупных солнечных радиоизлучений, когда-либо зарегистрированных.

Вопросы и ответы:

В: Как мощная была солнечная вспышка?

О: Солнечная вспышка измеряла интенсивность X5.0, что делает ее одной из самых мощных вспышек, зарегистрированных.

В: Что такое солнечные вспышки класса X?

О: Солнечные вспышки класса X являются самыми интенсивными и могут вызывать радиационные бури и нарушать спутниковую связь и электросети.

В: Что вызвало радиоперебои?

О: Протоны, выброшенные солнечной вспышкой, сосредотачиваются у полюсов, где вызывают ионизирующий эффект и поглощают коротковолновые радиоволны.

Источники:

— Национальное управление океанического и атмосферного администрирования (NOAA)

— SpaceWeather