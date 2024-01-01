Кетоновые добавки, возможно, не улучшают спортивные показатели, как показала исследование университета Макмастер

Последнее исследование, проведенное университетом Макмастер, показало, что кетоновые добавки, часто используемые спортсменами для повышения спортивной производительности, на самом деле могут препятствовать улучшению показателей. Вопреки предположению, что эти добавки являются альтернативным источником энергии, исследование показало, что они приводят к снижению скорости велосипедистов и увеличению кардиореспираторного стресса у хорошо тренированных выносливостных спортсменов.

Предыдущие исследования эффективности кетоновых добавок дали противоречивые результаты, некоторые из которых предполагали улучшение показателей, тогда как другие утверждали отсутствие эффекта или даже ухудшение. Целью этого нового исследования было разобраться в причинах таких противоречивых результатов и прояснить реальное влияние кетоновых добавок на производительность.

Что такое кетоны?