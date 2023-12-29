Как оптимизировать уведомления Ring для ветреной погоды

Краткое описание:

Если вы испытываете большое количество раздражающих уведомлений Ring из-за штормовых условий, таких как буря Геррит или другие ветряные условия, вы можете настроить определенные параметры, чтобы уменьшить количество уведомлений и продлить время работы батареи. С помощью функции отключения камеры или настройки чувствительности движения вы можете минимизировать ложные срабатывания, вызванные колебаниями деревьев и других объектов под действием ветра.

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Если вас беспокоит увеличившийся поток уведомлений Ring за последние 24 часа, это может быть связано с воздействием шторма Геррит. В некоторых районах Грейтер Манчестера были разрушены дома, а также сообщалось о значительных повреждениях. Однако увеличение количества уведомлений может быть просто побочным эффектом прохождения шторма.

Хотя не было сообщений о пострадавших, жителям было приказано покинуть свои дома. Также шторм Геррит затронул другие части Великобритании, хотя с меньшей силой. Однако даже эти менее опасные ветры могут вызвать резкое увеличение количества уведомлений Ring от дверного звонка или системы видеонаблюдения.

Непрерывный поток уведомлений не только может быть раздражающим, но и может снижать заряд батареи. К счастью, существуют решения, которые помогут уменьшить количество уведомлений и сохранить заряд батареи во время ветреной погоды.

Одна из возможностей — использовать функцию отключения движения, которая временно приостанавливает уведомления, вызванные движением за пределами вашего дома. Это особенно полезно во время увеличенной активности или в бурные дни, подобные тем, которые вызывает шторм Геррит. Следуя нескольким простым шагам в приложении Ring, вы можете активировать функцию отключения движения для определенных устройств или для всех устройств одновременно.

Другая возможность — регулировка чувствительности движения камеры Ring. Уменьшив чувствительность движения, вы сможете снизить вероятность ложных срабатываний, вызванных колебаниями объектов под действием ветра. Это позволит вашей камере Ring сосредоточиться на важных моментах, а не реагировать на незначительные движения.

Чтобы настроить чувствительность движения, откройте приложение Ring, перейдите в раздел «Устройства», выберите нужное устройство, нажмите на «Настройки движения» и затем перейдите к «Чувствительности движения». Переместите ползунок чувствительности движения вниз и сохраните изменения, чтобы уменьшить чувствительность камеры Ring и уменьшить количество ненужных уведомлений.

Сделав эти изменения в настройках Ring, вы сможете насладиться оптимизированным опытом во время ветреной погоды. Получайте уведомления только в случаях крайней необходимости и экономьте энергию батареи, когда вам это больше всего нужно.

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Часто задаваемые вопросы

В: Как временно приостановить уведомления о движении на моей камере Ring?

О: Чтобы временно приостановить уведомления о движении на вашей камере Ring, вы можете использовать функцию отключения движения. Просто откройте приложение Ring, перейдите в раздел «Устройства», выберите нужное устройство, нажмите на «Отключение движения», настройте продолжительность по мере необходимости и активируйте небольшую паузу. Вы также можете отключить отключение движения раньше, если потребуется.

В: Как сделать мою камеру Ring менее чувствительной к движению?

О: Чтобы настроить чувствительность движения вашей камеры Ring, откройте приложение Ring, перейдите в раздел «Устройства», выберите нужное устройство, нажмите на «Настройки движения» и затем «Чувствительность движения». Переместите ползунок чувствительности движения вниз, чтобы уменьшить чувствительность, и сохраните изменения.

Источник: Эта статья основана на информации из Irish Sun.