Исследователи обнаружили новый метод улучшения нелинейных оптических эффектов в двумерных материалах

Исследователи из Колумбийского университета и Макс-Планка по структуре и динамике вещества добились значительного прорыва в улучшении нелинейных оптических характеристик слоистых двумерных материалов. Путем сочетания лазерного света с колебаниями кристаллической решетки команда нашла способ улучшить нелинейную оптику гексагонального нитрида бора (hBN), двумерного материала с уникальными квантовыми свойствами.

В отличие от других материалов, hBN является чрезвычайно легким и стабильным при комнатной температуре благодаря его составным элементам — бору и азоту. Эти компоненты вызывают быстрые колебания в материале, известные как фононы. Исследователи сосредоточились на конкретном оптическом фононном режиме в hBN, который колеблется на частоте 41 ТГц, что эквивалентно длине волны 7,3 мкм в среднем инфракрасном регионе электромагнитного спектра.

Обычно кристаллические колебания в среднем ИК-диапазоне считаются высокоэнергетическими. Однако в оптических исследованиях на основе лазерного метода они рассматриваются как низкоэнергетические. Исследовательская группа успешно получила новые оптические частоты из hBN, настраивая свою лазерную систему на частоту 7,3 мкм.

Исследователи также провели теоретическую работу, чтобы понять свои результаты. Они изучали процесс четырехволнового смешивания, который использует возбуждение фонона для производства света, равного гармоникам оптического сигнала. Результаты показали значительное увеличение производства третьей гармоники по сравнению с отсутствием возбуждения фонона.

Это открытие имеет потенциал улучшить нелинейные оптические эффекты в различных двумерных материалах и открыть новые возможности для обработки оптических сигналов и генерации частоты. Исследовательская команда планирует дальнейшее изучение того, как свет может быть использован для манипуляции hBN и подобными материалами в будущих исследованиях.

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