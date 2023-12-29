Исследование возможностей жизни на Энцеладе

Ученые НАСА продолжают расширять границы космического исследования с помощью своего последнего исследовательского проекта — концепции миссии Astrobiology eXploration at Enceladus (AXE). Энцелад, спутник Сатурна, давно привлекает внимание ученых своим потенциалом для существования жизни. Миссия AXE стремится продолжить успех миссии Кассини-Гюйгенса и углубиться в тайны этого удивительного спутника

В отличие от многих других небесных тел в нашей солнечной системе, Энцелад обладает подповерхностным океаном жидкой воды, из которого извергаются выбросы материала из южных полярных территорий. Эти выбросы предлагают редкую возможность непосредственно отбора содержимого подповерхностного океана, возможно, раскрывая присутствие органических соединений и других компонентов, необходимых для жизни.

Миссия AXE предлагает экономически эффективный подход к исследованию Энцелада в рамках программы New Frontiers. Используя архитектуру многократного пролета, AXE будет анализировать выбросы, используя набор приборов, включающий высокого разрешения телескопический имиджер, масс-спектрометр для химического анализа и антенну с высоким коэффициентом усиления для коммуникации и измерения гравитации.

Основной целью AXE является оценка обитаемости и потенциала для существования жизни на Энцеладе. Ученые будут анализировать выбросы для непосредственного обнаружения молекулярных биомаркеров, которые являются индикаторами потенциальной жизни. Кроме того, геофизические и геоморфологические исследования предоставят ценную информацию для химических биомаркеров и помогут оценить обитаемость спутника на протяжении геологического времени.

По мере развития концепции миссии AXE, ученые надеются, что это проложит путь для будущей миссии на Энцелад, которая сможет углубиться в его потенциал для размещения внеземной жизни. Тайны этого ледяного спутника продолжают увлекать умы ученых и энтузиастов космоса.

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