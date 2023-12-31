Если комета Галлея столкнется с Землей

Представьте себе невообразимое – столкновение кометы Галлея с Землей. Потенциально катастрофическое событие, удар этой массивной кометы может привести к беспрецедентному разрушению. С оценочной массой 220 триллионов тонн и шириной по крайней мере 7 миль, энергия, высвобождаемая при ударе, будет эквивалентна 130 триллионам тонн тротила. Чтобы поставить это в контекст, это в 14 раз превышает количество энергии, содержащейся во всеми мировыми запасами ископаемого топлива.

Результатирующий кратер, оставленный кометой Галлея, будет огромным, с оценочным радиусом около 60 миль. Полагаясь на гипотетический сценарий прямого попадания в Чайенн, штат Вайоминг, удар распространился бы за пределы Чагуотера на север, Ларами на запад, Пайн Блаффс на восток и немного за Лавленд, штат Колорадо, на юг. Разрушения были бы невообразимыми, с городами, такими как Роллинз, Саратога, Баггс и Джеффри Сити, полностью сровнянными с землей.

Глядя на глобальное разрушение, мы можем отметить ужасающее сравнение. Кратер Чиксулуб в Мексике, созданный экстраатмосферным объектом, обладающим немного меньшей энергией, чем комета Галлея, сыграл значительную роль в исчезновении динозавров.

Тем не менее, не погружаемся в страх. Астрономы заверяют нас, что шансы столкновения кометы Галлея с Землей крайне малы. Когда комета вернется, она будет находиться примерно в 55 миллионах миль от нашей планеты. Хотя это может показаться достаточно близко, Луна находится в 226 тысячах миль от нас, предоставляя значительное расстояние между нами и потенциальной угрозой.

Комета Галлея, названная в честь английского астронома Эдмонда Галлея, наблюдалась на протяжении всей истории, даже до ее официального открытия в 1705 году. Хотя наблюдения кометы записывались веками, сроки жизни людей были короткими, что делает маловероятным их увидеть ее возвращение каждые 75-79 лет.

Для тех, кто интересуется наблюдением этого небесного явления, отметьте ваши календари на 28 июля 2061 года. Это предполагаемая дата следующего посещения кометы Галлея. Жители Вайоминга, родившиеся в день ее последнего посещения в 1986 году, смогут увидеть это великолепное явление дважды за свою жизнь.

Так что успокойтесь, потому что хотя комета Галлея может пленить наше воображение своей красотой и потенциальной опасностью, шансы ее столкновения с Землей минимальны. Наслаждайтесь зрелищем этого небесного странника, продолжающего свое космическое путешествие.