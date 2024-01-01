Дворец с привидениями Джоан Риверс — дорогостоящая недвижимость с жуткой изюминкой

Резюме:

Джоан Риверс, известная иконичная комедиантка со своим роскошным образом жизни, владела трехэтажным пентхаусом стоимостью несколько миллионов долларов, в котором, по ее убеждению, жило привидение. После ее кончины в 2014 году, пентхаус оказался на рынке недвижимости, однако так и не нашел покупателя. Нынешний владелец — принц Мухаммад бин Фахд из саудовской королевской семьи, пытается продать недвижимость с 2021 года безуспешно. Несмотря на роскошные особенности этого трехэтажного пентхауса, включая виды на Центральный парк, мраморные входы и камины с дровами, его история с привидениями может отпугивать потенциальных покупателей. Джоан Риверс утверждала, что в пентхаусе обитает женщина по имени миссис Спенсер, о которой полагалось, что она племянница Дж. П. Моргана, и даже привлекла вуду жрицу, чтобы очистить дом. Согласно утверждениям, призраки прекратились после того, как она повесила портрет миссис Спенсер.

Frequently Asked Questions (Часто задаваемые вопросы):

В: Кто владеет пентхаусом Джоан Риверс сейчас?

О: Нынешний владелец — принц Мухаммад бин Фахд из саудовской королевской семьи, который пытается продать недвижимость с 2021 года.

В: На какую сумму оценен пентхаус?

О: Пентхаус был инициально оценен в $35 миллионов три года назад и с тех пор снизил свою стоимость на $4 миллиона. Однако, по состоянию на декабрь 2023 года, он официально снят с рынка.

В: Какие особенности есть у пентхауса?

О: Трехэтажный пентхаус предлагает виды на Центральный парк, мраморные входы, пять каминов с дровами, террасы и потолки высотой 23 фута. В нем пять спален и пять ванных комнат, а также оформлен в стиле нео-французского классицизма.

В: Как Джоан Риверс справлялась с привидениями?

О: Джоан Риверс привлекла вуду жрицу и повесила портрет миссис Спенсер, предполагаемого духа, что, по словам ее соседей, прекратило призраки.

В: Был ли также привидения в доме в Коннектикуте?

О: В статье не упоминается о привидениях в доме Джоан Риверс в Коннектикуте, который был продан за $4.4 миллиона в октябре 2023 года.