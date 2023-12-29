Будет ли повториться Великая Гибель?

Великая Гибель, также известная как пермо-триасовое вымирание, была катастрофическим событием, произошедшим примерно 252 миллиона лет назад, в результате которого вымерло около 96% видов морской фауны и 70% видов сухопутной фауны. Это событие, самое разрушительное в истории Земли, было вызвано сочетанием вулканической активности, изменения климата и океанической аноксии. Сейчас ученые выражают озабоченность возможностью повторного массового вымирания, вызванного такими деятельностями людей, как изменение климата, уничтожение местообитаний и загрязнение. В этой статье рассматривается возможность будущей Великой Гибели, анализируются параллели между прошлыми и настоящими обстоятельствами и обсуждаются меры, которые можно предпринять для предотвращения такой катастрофы.

Понимание Великой Гибели: