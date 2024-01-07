Близкое столкновение: Юнона раскрывает искаженную поверхность луны Ио Юпитера

NASA-космический аппарат Юнона недавно столкнулся с луной Ио Юпитера, запечатлев впечатляющие изображения изуродованной поверхности луны. Ио является самым вулканически активным объектом в солнечной системе, с сотнями вулканов и озер расплавленной лавы, покрывающих его измученный ландшафт. Близкий пролет позволил ученым исследовать вулканическую активность Ио и ее возможную связь с заряженными частицами в магнитосфере Юпитера. Целью миссии Юноны является понимание вулканических извержений луны, динамики потока лавы и возможного наличия магматического океана под ее корой. Космический аппарат продолжит исследование Ио, с запланированным следующим пролетом, назначенным на 3 февраля.

Часто задаваемые вопросы:

В: Что захватила Юнона во время близкого столкновения с Ио?

О: Юнона сняла яркие изображения месяца Ио Юпитера, демонстрируя его изуродованную поверхность, покрытую вулканами и озерами расплавленной лавы.

В: Почему Ио так вулканически активна?

О: Ио постоянно подвергается растяжению и сжатию из-за огромных гравитационных сил Юпитера и его спутников-сестер, Европы и Ганимеда.

В: Каково значение миссии Юноны?

О: Миссия Юноны направлена на исследование источника вулканической активности Ио, изучение вулканических извержений, динамики потока лавы и определение возможного существования магматического океана под корой Ио.

В: Как Ио связана с заряженными частицами в магнитосфере Юпитера?

О: Ио является основным источником заряженных частиц в магнитосфере Юпитера, создавая формирующуюся вокруг него область из ионов и электронов в форме пончика, известную как Ио Плазменный Тор.

В: Какой следующий шаг для Юноны?

О: Назначен следующий близкий пролет Юноны в Ио 3 февраля, где она продолжит изучение поверхности спутника и вулканической активности с расстояния в 930 миль.