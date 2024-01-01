Астронавты на Международной космической станции наблюдают 16 восходов и закатов за один день

Астронавты, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), испытывают уникальное явление — они видят 16 восходов и закатов за один день. Благодаря скорости станции, равной 28 000 км в час, она совершает полный оборот вокруг Земли всего за 90 минут. Это быстрое вращение приводит к тому, что астронавты получают 45 минут дня и 45 минут ночи, что позволяет им проводить научные эксперименты в условиях невесомости, недоступных на Земле.

Международная космическая станция может выглядеть как спокойно плавающая машина в космосе, но она постоянно мчится по космическому пространству со страшной скоростью. Двигаясь со скоростью 28 000 км в час, МКС завершает полный оборот вокруг Земли всего за 90 минут. Благодаря такому быстрому вращению астронавты испытывают особый распорядок дня, включающий 16 восходов и 16 закатов каждый день.

В отличие от 12-часовых циклов дня и ночи на поверхности Земли, экипаж МКС имеет всего 45 минут солнечного света, за которыми следуют 45 минут темноты, прежде чем цикл повторяется снова. Это предоставляет им захватывающую возможность наблюдать Землю из космоса в различных световых условиях в течение дня.

Помимо удивительного видения, чередующиеся периоды света и темноты имеют практическую цель для астронавтов. 45 минут солнечного света позволяют им проводить научные эксперименты на борту МКС. Эти эксперименты охватывают различные области, включая микробиологию, металлургию и многое другое. Отсутствие гравитации в космосе предоставляет астронавтам уникальную среду для проведения экспериментов, которые невозможны на Земле из-за силы притяжения.

Способность наблюдать несколько восходов и закатов также предлагает астронавтам нереальный опыт. Он напоминает им о постоянном движении и вращении нашей планеты и о бесконечности космоса.

Часто задаваемые вопросы:

1. Сколько времени занимает у Международной космической станции полный оборот вокруг Земли?

— МКС завершает полный оборот примерно за 90 минут.

2. Сколько восходов и закатов видят астронавты в день на МКС?

— Астронавты на МКС видят 16 восходов и 16 закатов за один день.

3. Какова цель чередующихся периодов света и темноты на МКС?

— Чередующиеся периоды света и темноты позволяют астронавтам проводить научные эксперименты в условиях невесомости, недоступных на Земле.

4. В каких областях проводятся научные эксперименты на МКС?

— Эксперименты охватывают различные области, включая микробиологию, металлургию и другие.

Источники:

— [space.com](https://www.space.com/)

— [nasa.gov](https://www.nasa.gov/)