Раскрытие всего потенциала нулевого доверия: смена парадигмы в организационной безопасности

Нулевое доверие стало важнейшим аспектом цифровой трансформации организаций, выйдя за рамки простого модного слова. Исследования Zscaler показывают, что многие ИТ-руководители уже внедрили или планируют внедрить стратегию безопасности с нулевым доверием. Однако лишь небольшой процент этих лидеров уверен в том, что сможет полностью использовать потенциал нулевого доверия.

Нулевое доверие представляет собой отход от традиционных методов обеспечения безопасности, таких как виртуальные частные сети (VPN) и межсетевые экраны, которые предполагают, что устройства в сети организации заслуживают доверия. Концепция основана на идее о том, что ни одному пользователю нельзя доверять, и для доступа к сети требуется проверка каждого пользователя и устройства.

Внедрение нулевого доверия предлагает множество преимуществ, включая повышение прозрачности и безопасности организации. Это позволяет ИТ-командам сохранять контроль над сетевой деятельностью, одновременно применяя гибридные методы работы и распределенную рабочую силу. Применяя нулевое доверие, организации получают конкурентное преимущество при найме, предлагая гибкие варианты работы, обеспечивая при этом безопасность и защиту.

Видимость в масштабах всего предприятия является важнейшим аспектом внедрения нулевого доверия. Такой уровень прозрачности позволяет организациям принимать обоснованные решения о взаимодействии с сотрудниками в зависимости от их местоположения и получать важную информацию о толерантности к рискам. Например, удаленные работники могут безопасно выполнять свои обязанности, а информация, полученная на основе тенденций в работе, может привести к улучшению офисных коммунальных услуг, методов работы и даже энергоэффективности.

Возможности, предоставляемые нулевым доверием, выходят за рамки технологических сдвигов. Используя детализированную информацию, предоставляемую нулевым доверием, организации могут переосмыслить свою деятельность и принять стратегические решения относительно офисных помещений, распределения рабочей силы и производительности. Это позволяет предприятиям переосмыслить свою деятельность и найти новые способы взаимодействия с клиентами.

Заглядывая в будущее, появление генеративных инструментов искусственного интеллекта обещает создать пространство нулевого доверия. Эти инструменты могут анализировать огромные объемы данных, проходящих через облака безопасности, и извлекать ценную информацию. Используя генеративный искусственный интеллект, организации могут еще больше усилить преимущества нулевого доверия и поднять свою безопасность и эффективность работы на новый уровень.

источники:

– Натан Хоу, вице-президент по новым технологиям в Zscaler

– Исследование Zscaler: «Раскрытие потенциала нулевого доверия»

– Исследование Gartner: «Безопасность нулевого доверия – Анджали Агравал, Нил Макдональд, 19 декабря 2020 г.»

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