Интеграция YouTube Music появится в HomePod: управление Siri и прямая потоковая передача

YouTube Music вскоре может стать совместимым с HomePod от Apple, предлагая пользователям возможность транслировать музыку прямо с платформы и управлять ею с помощью Siri. Это новое дополнение к списку поддерживаемых сервисов было обнаружено техническим энтузиастом @aaronp613, который нашел символ Home и URL-адрес «ytm_connect_with_homepod» в коде приложения YouTube Music. Хотя это открытие является лишь небольшим намеком, оно предполагает, что эта функция в настоящее время разрабатывается.

В отличие от встроенных сервисов Apple, интеграцию сторонних платформ потоковой передачи музыки, таких как Pandora и, возможно, YouTube Music, необходимо настроить из соответствующего приложения. После добавления эти службы появляются в качестве медиа-параметров в приложении Apple Home, доступном из настроек учетной записи пользователя. Затем пользователи могут выбрать предпочитаемую службу по умолчанию, что позволит Siri выполнять команды, используя эту конкретную платформу вместо Apple Music.

Тем не менее, Siri по-прежнему имеет возможность воспроизводить звук из источников, отличных от стандартных, по команде. Например, даже если по умолчанию установлено Apple Music, пользователи могут просто сказать: «Siri, включи мой плейлист для сна на YouTube Music», и Siri подчинится. Такая гибкость позволяет пользователям наслаждаться бесперебойной и персонализированной потоковой передачей музыки с широким спектром опций.

Благодаря этим потенциальным улучшениям пользователи HomePod получат более широкий выбор музыкальных сервисов и смогут беспрепятственно получать доступ к своему любимому контенту с помощью голосовых команд Siri. Эта расширенная совместимость отражает стремление Apple расширить возможности HomePod и предложить пользователям большую гибкость в выборе потокового аудио.

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