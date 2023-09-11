Серия Xiaomi 13T: первоклассная поддержка программного обеспечения и утекшие рендеры

Xiaomi собирается выпустить долгожданную серию 13T в Европе 26 сентября. Эти устройства станут первыми в семействе Xiaomi, которые получат невероятную поддержку программного обеспечения, включая 4 обновления ОС и 5 лет исправлений безопасности. Серия 13T будет состоять из двух моделей: Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro, что также подтверждено официально.

Неофициально ожидается, что оба телефона дебютируют с MIUI 14 на базе Android 13, последней общедоступной версии скина Xiaomi. Хотя официальные спецификации не разглашаются, утечки предполагают, что 13T Pro будет похож на Redmi K60 Ultra, оснащен чипсетом Dimensity 9200+ и аккумулятором емкостью 5,000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт. С другой стороны, обычный 13T будет поставляться с Dimensity 8200-Ultra и аккумулятором емкостью 5,000 мАч с более медленной зарядкой на 67 Вт.

По слухам, оба устройства имеют несколько общих функций, в том числе 6.67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 144 Гц и разрешением 1,220 x 2,712 пикселей. Ожидается, что дисплей будет иметь впечатляющую пиковую яркость в 2,600 нит. Кроме того, телефоны будут иметь степень защиты IP68 от воды и пыли, а также защиту дисплеев Gorilla Glass 5.

Одно заметное различие между 13T Pro и K60 Ultra — это характеристики камеры. По слухам, серия 13T будет оснащена основной камерой на 50 Мп с сенсором IMX707, телеобъективом на 50 Мп с объективом 50 мм, сверхширокоугольной камерой на 12 Мп с объективом 15 мм и селфи-камерой на 20 Мп. Интересно, что эти камеры будут носить бренд Leica, а приложение камеры будет включать обычный набор функций Leica.

Согласно утечкам, Xiaomi 13T с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти будет стоить 700 евро, а более дорогой Xiaomi 13T Pro, оснащенный 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти, будет стоить 900 евро.

В целом, серия Xiaomi 13T обещает быть очень многообещающей линейкой с впечатляющей программной поддержкой и мощными функциями. Поклонники и энтузиасты технологий с нетерпением ждут официального запуска, чтобы получить в свои руки эти устройства.

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