Microsoft сотрудничает с Barclays для запуска Xbox Mastercard

Microsoft объявила о сотрудничестве с Barclays для представления Xbox Mastercard — новой кредитной карты, специально разработанной для пользователей Xbox. Хотя 21 сентября он будет доступен исключительно инсайдерам Xbox, к 2024 году он станет доступен всем пользователям в США.

Карта Xbox Mastercard предлагает пользователям возможность зарабатывать баллы за игры и дополнения для Xbox в зависимости от их покупок. Различные категории будут обеспечивать ускоренные темпы заработка, например, 5-кратные карточные баллы за соответствующие продукты в Microsoft Store, 3-кратные карточные баллы за соответствующие потоковые сервисы, такие как Netflix и Disney+, и 3-кратные карточные баллы за соответствующие службы доставки обедов, такие как Grubhub и DoorDash. За все остальные повседневные покупки клиенты будут получать 1x карточные баллы.

Кроме того, владельцы карт получат ряд преимуществ, в том числе 5,000 карточных баллов (что эквивалентно стоимости 50 долларов США) после первой покупки. Новые участники, помимо других привилегий, получат три месяца Xbox Game Pass Ultimate.

Заинтересованные лица должны сначала стать частью программы Xbox Insider, чтобы получить доступ к Xbox Mastercard. Доступность карты будет поэтапно предоставляться участникам программы Insider до конца 2023 года. Начиная с 21 сентября пользователи смогут подать заявку на получение карты.

Команда Xbox заявила: «Мы знаем, что игроки заинтересованы в получении большей выгоды от Xbox, и мы слышали отзывы сообщества о том, что им нужно больше способов получить выгоду от своих покупок… Карта Xbox Mastercard будет доступна исключительно инсайдерам Xbox в 50 Соединенных Штатов, начиная с 21 сентября, а доступность для всех игроков Xbox в 50 Соединенных Штатах появится в 2024 году».

Планируете ли вы получить карту Xbox Mastercard? Дайте нам знать в комментариях ниже.

источники:

– Xbox Wire, Microsoft объединяется с Barclays, чтобы представить Xbox Mastercard