Xbox представляет Xbox Mastercard для вознаграждения геймеров

Xbox представила свое последнее предложение для геймеров: официальную карту Xbox Mastercard. Кредитная карта, выпущенная Barclays, позволяет пользователям зарабатывать баллы за повседневные покупки, которые можно обменять на игры или дополнения в магазине Xbox. Карта также предлагает возможность персонализировать ее с помощью тега игрока, выгравированного на одном из пяти различных дизайнов с логотипом Xbox. Однако существуют некоторые ограничения на получение карты. Кандидаты должны быть участниками программы предварительной оценки Xbox и проживать в континентальной части США, на Аляске или на Гавайях.

Как и в случае с другими кредитными картами, основанными на вознаграждениях, пользователи зарабатывают баллы за каждый доллар, который они тратят на кредитную карту игрока. Они могут заработать еще больше баллов при совершении покупок в определенных местах. Это включает в себя получение 1-кратного количества баллов за соответствующие продукты в магазинах Xbox и Microsoft и 5-кратное количество баллов за соответствующие потоковые сервисы, такие как Disney Plus и Netflix. Карта также дает 3x балла за соответствующие услуги доставки еды, такие как Grubhub и Doordash.

Подробности о других подходящих витринах пока неясны. Например, неясно, будет ли покупка внутриигровых предметов через учетную запись Xbox, таких как монеты Overwatch, претендовать на получение 5-кратного количества очков. Участники Xbox Mastercard получают бонус в размере 50 долларов США в виде баллов после первой покупки и могут пользоваться трехмесячным бесплатным Xbox Game Pass Ultimate с возможностью подарить его другу, если он уже является участником Game Pass.

Чтобы подать заявку на Xbox Mastercard, пользователи должны стать участниками программы предварительной оценки Xbox. Это можно легко сделать, загрузив Xbox Insider Hub из Microsoft Store на ПК или выполнив поиск по запросу «Xbox Insider Bundle» на консоли Xbox и установив концентратор. Период подачи заявок для участников программы предварительной оценки Xbox начинается 21 сентября, тогда как остальной части США придется подождать до 2024 года, чтобы подать заявку на получение кредитной карты.

Источники:

1. Блог новостей Xbox

2. Грань