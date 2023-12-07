Новый рентгеновский метод позволяет получать детальные изображения живых организмов с меньшим излучением

Исследователи совершили значительный прорыв в рентгеновской визуализации, разработав метод, который позволяет получать детальные изображения живых организмов с гораздо меньшей дозой рентгеновского излучения, чем это было возможно ранее. Этот прогресс в технологии визуализации может дать новое понимание динамических процессов и позволит продлить периоды изучения мелких организмов и чувствительных образцов.

Подход основан на фазово-контрастной визуализации, которая учитывает как поглощение, так и волновые свойства рентгеновских лучей. Создавая изображения фазовых изменений, которые происходят при прохождении рентгеновских лучей через образец, исследователи смогли преодолеть ограничения изображений с высоким разрешением для чувствительных к дозе приложений.

Используя специальную высокоэффективную рентгеновскую оптику и детекторы, подсчитывающие одиночные фотоны, исследователи разработали новую систему рентгеновской визуализации, которая повышает эффективность дозы для получения изображений полного поля зрения с микрометровым разрешением. Они успешно продемонстрировали преимущества этого нового метода, визуализируя крошечных ос-паразитоидов, выходящих из яиц своих хозяев в течение более 30 минут без каких-либо отклонений в поведении из-за минимального радиационного воздействия.

Одним из ключевых преимуществ нового метода является то, что он обеспечивает лучшую производительность визуализации по сравнению с традиционными детекторами высокого разрешения. Это позволяет захватывать более мелкие детали небольших модельных организмов в течение более длительного периода времени. Например, развитие и поведение эмбрионов лягушки Xenopus можно наблюдать с большей ясностью и точностью, чем когда-либо прежде.

Чтобы добиться таких улучшенных характеристик визуализации, исследователи использовали метод фазово-контрастной визуализации, который напрямую увеличивает рентгеновское изображение. Избегая необходимости преобразовывать рентгеновское изображение в видимый свет перед увеличением, можно использовать высокоэффективные детекторы большой площади при сохранении микрометрового пространственного разрешения.

Новая система визуализации сочетает в себе фазовый контраст рентгеновских лучей, лупу Брэгга и детектор подсчета одиночных фотонов, оптимизированный для энергии рентгеновских лучей 30 кэВ. Он достигает эффективности дозы более 90% и обеспечивает разрешение до 1.3 микрона, превосходя характеристики обычных детекторов высокого разрешения.

Этот прорыв в технологии рентгеновской визуализации имеет огромный потенциал в различных областях, включая биологические исследования и медицинскую диагностику. Благодаря способности создавать детальные изображения с меньшим количеством радиации исследователи могут изучать живые организмы более подробно и в течение более длительного времени, углубляя наше понимание различных процессов и явлений.