Сегодняшний ответ Wordle: венчик

Если вы сегодня играете в Wordle и вам нужна небольшая помощь, мы вам поможем. Ответ Wordle на 12 сентября состоит из пяти букв, и у нас есть несколько подсказок, которые направят вас в правильном направлении. Вот что вам нужно знать:

В этом слове одна гласная.

Сегодняшнее слово начинается с буквы «W».

В этом слове нет повторяющихся букв.

Это слово — название кухонного инструмента, с помощью которого можно перемешивать вещи и делать их пушистыми.

Если вы все еще не уверены, ответ метелка. Нам потребовались почти все наши догадки, но нам удалось сделать это как раз вовремя, оставив одну догадку. Не забудьте поделиться своим ответом в Wordle, как только закончите, но не портите его другим!

Wordle приобрел огромную популярность с момента его запуска в октябре 2021 года. Каждый день миллионы игроков заходят в систему, чтобы проверить свои навыки угадывания слов. Успех игры привел к распространению клонов в магазинах приложений. Однако оригинальный Wordle, разработанный Дэном Уордлом, остается фаворитом среди игроков.

При интересном повороте событий New York Times приобрела Wordle за нераскрытую семизначную сумму. Теперь игра подпадает под категорию онлайн-игр газеты. Несмотря на то, что приобретение повлекло за собой некоторые закулисные изменения, сама игра осталась бесплатной и неизменной.

Несмотря на некоторые первоначальные проблемы с миграцией и удалением грубых слов из словаря, Wordle продолжает очаровывать игроков своим простым, но захватывающим игровым процессом. Так что продолжайте гадать и получайте удовольствие, играя в Wordle!

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