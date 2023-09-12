Прорыв в ДНК раскрывает дело десятилетней давности и приводит к обвинениям в убийстве

Прорыв в ДНК привел к раскрытию нераскрытого дела, которое оставалось нераскрытым на протяжении десятилетий. В ноябре 1994 года Робин Лоуренс была найдена зарезанной в своем доме в Спрингфилде, штат Вирджиния. Детективы собрали с места преступления судебно-медицинские доказательства, которые сыграли решающую роль в раскрытии дела.

Собранные в то время доказательства ДНК не совпадали ни с одним источником в базе данных полиции. Однако в 2019 году ДНК была передана в компанию по тестированию ДНК в Вирджинии. Используя ДНК, компания разработала профиль и начала поиск в генеалогических базах данных, что в конечном итоге привело детективов к подозреваемому по имени Стивен Смерк.

Для дальнейшего подтверждения личности Смерка полиция использовала цифровые составные эскизы, основанные на технологии ДНК, предоставленной Parabon NanoLabs. Сравнивая эти эскизы с фотографиями Смерка в молодости, детективы смогли установить совпадение.

Детективы отправились в Нью-Йорк, поговорили со Смерком и собрали образец ДНК. Уходя, они предоставили Смерку визитку. Вскоре после этого Смерк позвонил оперативникам и признался в совершении преступления. Затем он пошел в местный полицейский участок и сдался.

По словам начальника департамента полиции округа Фэрфакс Кевина Дэвиса, Смерк полностью признался, предоставив достаточно деталей, чтобы подтвердить исследования генетической генеалогии. Дэвис подчеркнул, что преступление было случайным и что связь между Смерком и Лоуренсом неизвестна. Смерк ранее не имел судимостей, и это его первый арест.

После почти трех десятилетий расследования Смерк был взят под стражу и будет экстрадирован из Нью-Йорка в Вирджинию для предъявления обвинений в убийстве второй степени. Власти не выявили каких-либо других потенциальных преступлений с участием Смерка.

Этот прорыв служит свидетельством достижений в области ДНК-технологий и генеалогических исследований, давая надежду на раскрытие нераскрытых дел, которые долгое время оставались нераскрытыми.

Источник: CBS News (Керри Брин)