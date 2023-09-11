Microsoft Paint получает инструмент для удаления фона в Windows 11

Microsoft выпустила обновленную версию приложения Paint для инсайдерских сборок Windows 11, представив новый инструмент для удаления фона. Технический гигант объявил об обновлении в своем блоге, заявив, что последняя версия Paint включает функцию, которая позволяет удалить фон из любого изображения одним нажатием кнопки.

Инструмент удаления фона можно найти в разделе «Изображение» на панели инструментов, отмеченном как кнопка «Удалить фон». Пользователи могут либо позволить инструменту автоматически определять объект на изображении, либо вручную выбрать область, которую они хотят удалить, с помощью инструмента выделения. Эта функция призвана облегчить пользователям редактирование изображений и манипулирование ими в приложении Paint.

Обновленная версия Paint под названием 11.2306.30.0 в настоящее время распространяется для инсайдеров Windows 11 по каналам Dev и Canary. Однако в ближайшем будущем ожидается, что он станет доступен всем конечным пользователям.

Перед выпуском этого обновления Microsoft ранее выпустила другую версию (11.2306.28.0) того же обновления, которая включала ошибку, приводящую к утечке баннера конфиденциальности. С тех пор компания рассмотрела и исправила эту проблему, гарантируя, что последняя версия не содержит ошибок.

В настоящее время Microsoft тестирует инструмент удаления фона с избранной группой инсайдеров Windows и активно ищет отзывы сообщества. Эта обратная связь поможет компании и дальше улучшать инструмент, прежде чем он будет официально выпущен для всех конечных пользователей.

Благодаря этому новому дополнению Microsoft расширяет возможности приложения Paint и делает его более удобным для пользователей Windows 11, которые часто работают с изображениями. Инструмент удаления фона упрощает процесс удаления нежелательного фона с изображений, позволяя пользователям создавать в приложении более изящные и профессионально выглядящие изображения.

источники:

– Блог Microsoft Live – Инсайдерские сборки Windows 11

– Обновление Microsoft Paint – версия 11.2306.30.0