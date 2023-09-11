Microsoft работает над живыми обоями на базе искусственного интеллекта для Windows 11

Ходят слухи, что Microsoft разрабатывает живые обои на базе искусственного интеллекта для Windows 11, которые могут улучшить общее впечатление от пользователя. Эти живые обои будут использовать технологию искусственного интеллекта для настройки восприятия глубины и создания более интерактивной среды рабочего стола. Обои будут выглядеть более «живыми», если они будут перемещаться или смещаться в ответ на движения курсора или активность устройства.

Отчеты предполагают, что Microsoft может ввести «эффект параллакса» в предстоящем обновлении, из-за которого обои будут двигаться немного медленнее, чем контент поверх них, добавляя глубины и погружения. Ожидается, что эти обои с улучшенным искусственным интеллектом будут хорошо работать как с сенсорными устройствами, такими как планшеты, так и с традиционными движениями мыши.

Microsoft вкладывает значительные средства в технологии искусственного интеллекта, о чем свидетельствует интеграция Bing Chat в функцию поиска Windows. Появление живых обоев — еще один пример стремления Microsoft включить искусственный интеллект в свои продукты. Хотя эта функция может работать не так гладко на старом оборудовании, ожидается, что она обеспечит более плавную и увлекательную работу на новых ноутбуках или настольных ПК.

Эта новость совпадает с предстоящим мероприятием Microsoft 21 сентября, на котором, как ожидается, будут анонсированы обновления для устройств Surface и Windows Copilot. Еще неизвестно, будет ли эта функция живых обоев на базе искусственного интеллекта включена в будущие продукты или добавлена ​​позже в будущих обновлениях.

Источники: Последние версии Windows.