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Выпущены накопительные обновления Windows 10 для решения проблем безопасности

ByГабриэль Бота

сентябрь 12, 2023
Выпущены накопительные обновления Windows 10 для решения проблем безопасности

Недавно Microsoft выпустила два накопительных обновления, KB5030211 и KB5030214, для разных версий Windows 10, включая 22H2, 21H2 и 1809. Эти обновления необходимы для устранения существующих проблем в операционной системе и являются частью выпуска патчей, выпущенного в сентябре 2023 года.

Чтобы обеспечить беспрепятственную установку этих обновлений, Microsoft предоставила их для автоматической установки. Однако пользователи также могут установить обновления вручную, открыв раздел «Центр обновления Windows» в настройках и выбрав «Проверить наличие обновлений».

Сентябрьское обновление KB5030211 представляет несколько примечательных функций. Во-первых, он включает в себя новое приложение Windows Backup, которое позволяет пользователям эффективно управлять своими приложениями и файлами, предлагая возможность восстановить их позже. Кроме того, это обновление расширяет возможности определения местоположения в Windows 10, предоставляя пользователям более точную информацию о погоде, новостях и дорожном движении.

Кроме того, Microsoft представила значок уведомлений для учетных записей Microsoft в меню «Пуск», что упрощает просмотр уведомлений и управление ими. Это обновление также устраняет проблемы, связанные с переходом на летнее время в Израиле, и устраняет проблемы с окном поиска.

Одно существенное исправление в этих накопительных обновлениях связано со службой групповой политики. Раньше служба ждала доступности сети в течение 30 секунд, что приводило к задержкам в обработке политики. В последнем обновлении эта проблема решена, что обеспечивает правильную обработку политики без ненужных задержек.

Кроме того, исправлены проблемы с синхронизацией настроек. Раньше, даже если был включен переключатель для синхронизации настроек на странице резервного копирования Windows в приложении «Настройки», настройки не синхронизировались должным образом. Последнее обновление устраняет эту проблему, улучшая общий пользовательский опыт.

Таким образом, недавно выпущенные накопительные обновления Windows 10, KB5030211 и KB5030214, привносят в операционную систему несколько новых функций и важных исправлений. Эти обновления устраняют уязвимости безопасности и повышают общую производительность Windows 10. Пользователям рекомендуется установить эти обновления, чтобы обеспечить безопасность и оптимизацию своих систем.

источники:
- Microsoft
– Настройки обновления Windows

By Габриэль Бота

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