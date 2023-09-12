Цифровые рекламные щиты метро Лос-Анджелеса столкнулись с оппозицией из-за проблем безопасности дорожного движения

Метро Лос-Анджелеса продвигает план по установке 49 цифровых двусторонних рекламных щитов, в результате чего общее количество цифровых рекламных щитов по всему городу достигнет 86. Метро ожидает, что этот план, получивший название «Транспортная коммуникационная сеть» (TCN), принесет 1 миллиард долларов дохода. доход за 30 лет. Хотя некоторые местные торговые палаты поддерживают этот план, активисты и общественные группы обеспокоены воздействием на визуальную среду и безопасность дорожного движения.

Предложение будет рассмотрено Комиссией городского планирования Лос-Анджелеса 14 сентября, прежде чем оно будет направлено в городской совет. Рекламные щиты будут разбросаны по всему городу, причем большинство из них будет обращено к автострадам, а другие - к населенным пунктам. Структуры будут иметь высоту от 30 до 95 футов, причем большинство из них будет иметь высоту 30 футов.

Metro утверждает, что проект принесет общественную пользу, в том числе позволит выделить время для обмена экстренными сообщениями. Однако исследования, проведенные такими учреждениями, как Университет Алабамы в Бирмингеме и Федеральное бюро транспортной статистики, показали, что цифровые рекламные щиты могут увеличить количество аварий и отвлекать водителей. Наличие цифровых рекламных щитов во Флориде и Алабаме увеличило количество аварий на 25% и 29% соответственно.

Другие города Южной Калифорнии, в том числе Ла-Меса, также рассматривали предложения по использованию цифровых рекламных щитов, но отклонили их из-за опасений, что водители будут отвлекать внимание. Меры предосторожности Metro, позволяющие изображениям на рекламных щитах меняться каждые восемь секунд, считаются неадекватными по сравнению с другими городами и штатами, где изображения меняются каждые четыре-десять секунд.

Противники утверждают, что цифровые рекламные щиты будут способствовать ухудшению состояния городов, отвлекать водителей и влиять на их безопасность. Они призывают городской совет проголосовать против проекта.

Хотя некоторые бизнес-лидеры поддерживают предложение о цифровых рекламных щитах, общественные группы, районные советы и активисты выступают против него. Они считают, что доходы от цифровых рекламных щитов не перевешивают негативные последствия для визуальной среды города и безопасности дорожного движения.

источники:

«Активисты призывают отказаться от плана цифровых рекламных щитов» – Streetsblog Los Angeles

«Влияние тарифов на установку цифровых рекламных щитов на безопасность дорожного движения» – Программа транспортного машиностроения Университета Алабамы в Бирмингеме