CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Технологии

Цифровые рекламные щиты метро Лос-Анджелеса столкнулись с оппозицией из-за проблем безопасности дорожного движения

ByМамфо Брешиа

сентябрь 12, 2023
Цифровые рекламные щиты метро Лос-Анджелеса столкнулись с оппозицией из-за проблем безопасности дорожного движения

Метро Лос-Анджелеса продвигает план по установке 49 цифровых двусторонних рекламных щитов, в результате чего общее количество цифровых рекламных щитов по всему городу достигнет 86. Метро ожидает, что этот план, получивший название «Транспортная коммуникационная сеть» (TCN), принесет 1 миллиард долларов дохода. доход за 30 лет. Хотя некоторые местные торговые палаты поддерживают этот план, активисты и общественные группы обеспокоены воздействием на визуальную среду и безопасность дорожного движения.

Предложение будет рассмотрено Комиссией городского планирования Лос-Анджелеса 14 сентября, прежде чем оно будет направлено в городской совет. Рекламные щиты будут разбросаны по всему городу, причем большинство из них будет обращено к автострадам, а другие - к населенным пунктам. Структуры будут иметь высоту от 30 до 95 футов, причем большинство из них будет иметь высоту 30 футов.

Metro утверждает, что проект принесет общественную пользу, в том числе позволит выделить время для обмена экстренными сообщениями. Однако исследования, проведенные такими учреждениями, как Университет Алабамы в Бирмингеме и Федеральное бюро транспортной статистики, показали, что цифровые рекламные щиты могут увеличить количество аварий и отвлекать водителей. Наличие цифровых рекламных щитов во Флориде и Алабаме увеличило количество аварий на 25% и 29% соответственно.

Другие города Южной Калифорнии, в том числе Ла-Меса, также рассматривали предложения по использованию цифровых рекламных щитов, но отклонили их из-за опасений, что водители будут отвлекать внимание. Меры предосторожности Metro, позволяющие изображениям на рекламных щитах меняться каждые восемь секунд, считаются неадекватными по сравнению с другими городами и штатами, где изображения меняются каждые четыре-десять секунд.

Противники утверждают, что цифровые рекламные щиты будут способствовать ухудшению состояния городов, отвлекать водителей и влиять на их безопасность. Они призывают городской совет проголосовать против проекта.

Хотя некоторые бизнес-лидеры поддерживают предложение о цифровых рекламных щитах, общественные группы, районные советы и активисты выступают против него. Они считают, что доходы от цифровых рекламных щитов не перевешивают негативные последствия для визуальной среды города и безопасности дорожного движения.

источники:
«Активисты призывают отказаться от плана цифровых рекламных щитов» – Streetsblog Los Angeles
«Влияние тарифов на установку цифровых рекламных щитов на безопасность дорожного движения» – Программа транспортного машиностроения Университета Алабамы в Бирмингеме

By Мамфо Брешиа

Похожие темы

Технологии

По слухам, Oppo запустит программу бесплатной замены аккумулятора для Oppo A2 Pro в Китае

сентябрь 13, 2023 Мамфо Брешиа
Технологии

Новая система камер iPhone 15 Pro обладает неожиданными функциями

сентябрь 13, 2023 Роберт Эндрю
Технологии

Раскрытие секретов волшебной грязевой лужи Старфилда

сентябрь 13, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Новости

Упущенный потенциал Васко в Starfield

сентябрь 13, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Действия человека толкают планету в опасную зону, предупреждают ученые

сентябрь 13, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Новости

Поклонники могут ожидать новые внутриигровые предметы и бонусы от нового сотрудничества Оши но Ко и Phantasy Star Online 2 Genesis

сентябрь 13, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Технологии

По слухам, Oppo запустит программу бесплатной замены аккумулятора для Oppo A2 Pro в Китае

сентябрь 13, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев