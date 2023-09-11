Wi-Fi 7: следующее поколение беспроводных технологий

В условиях постоянно развивающегося мира технологий следующее достижение в области беспроводной связи уже не за горами. Представляем Wi-Fi 7, также известный как IEEE 802.11be, новый стандарт, который призван переопределить границы скорости, эффективности и надежности соединения.

Wi-Fi 7 — это не просто еще один шаг в развитии беспроводных технологий; он обещает радикальные улучшения по сравнению со своими предшественниками. Ожидается, что он обеспечит скорость до 46,120 6 Мбит/с, что более чем в четыре раза быстрее, чем Wi-Fi 6 и XNUMXE. Такое значительное увеличение скорости обеспечит высококачественную потоковую передачу видео, бесперебойные облачные игры и надежную поддержку приложений дополненной и виртуальной реальности.

Помимо скорости, Wi-Fi 7 обладает расширенными функциями для борьбы с задержками, увеличения пропускной способности, а также повышения стабильности и эффективности. Он поддерживает более широкие каналы шириной до 320 МГц, обеспечивая большую полосу пропускания для более быстрой передачи данных. Он также представляет новый метод кодирования под названием 4K-QAM, который позволяет кодировать 12 бит данных на каждый символ, передаваемый по радиоканалу, по сравнению с 10 битами в Wi-Fi 6. Одно только это улучшение способствует увеличению скорости в 1.2 раза. .

Одним из значительных улучшений в Wi-Fi 7 является введение многоканальной работы (MLO), которая позволяет устройствам использовать несколько каналов одновременно, даже в нескольких диапазонах частот. Это означает более высокие скорости, меньшую задержку и повышенную надежность по сравнению со старыми стандартами Wi-Fi, которым приходилось вручную переключаться между полосами по одному.

Wi-Fi 7 также решает распространенные проблемы, такие как перегрузки и помехи, что делает его особенно полезным для крупных площадок или предприятий с плотным расположением устройств. Он направлен на снижение производительности задержек в худшем случае, обеспечивая более плавную работу требовательных приложений, таких как дополненная и виртуальная реальность.

Хотя Wi-Fi 7 еще не полностью принят, некоторые устройства уже представлены на рынке, что дает возможность заглянуть в будущее беспроводных технологий. Дебют широкого спектра маршрутизаторов, телефонов и ноутбуков Wi-Fi 7 ожидается к концу 2023 или началу 2024 года. Однако тем странам, которые еще не одобрили сетевые устройства с частотой 6 ГГц, возможно, придется подождать дольше.

источники: IEEE, Хакадей