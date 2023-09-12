Как изменились диеты футболистов за последние 50 лет

Дэниел Нисбет, менеджер по результативности национальных молодежных сборных Футбольной ассоциации Уэльса, объясняет, как за последние 50 лет изменились диеты футболистов. Раньше питанию уделялось мало внимания: игрокам перед матчем предлагали традиционный английский завтрак. Однако с середины 1990-х годов питание стало решающим аспектом подготовки игрока к игре.

Сегодня в футбольных клубах работают диетологи, которые тщательно планируют питание игроков. Эти блюда подбираются с учетом индивидуальных потребностей каждого игрока, в зависимости от того, чего он хочет достичь. Давайте подробнее посмотрим, как менялись диеты игроков с годами.

Завтрак

Раньше футболисты съедали перед матчем жаркое или миску хлопьев с сахаром, таких как Frosties, чтобы наполнить организм энергией. Сейчас на завтрак игроки едят омлеты со шпинатом, грибами, помидорами и авокадо. Акцент сейчас делается на потреблении достаточного количества белка, при этом яйца являются важным источником белка для восстановления и восстановления мышц.

Обед

Раньше футболисты потребляли много красного мяса, например, стейков, гамбургеров или спагетти болоньезе. Сегодня игрокам рекомендуется съедать две порции куриных грудок, две порции сладкого картофеля и два вида овощей. Углеводы из макарон и риса являются лучшими источниками топлива, чем картофель, потому что они содержат больше углеводов. Накануне матча рекомендуется употреблять быстровысвобождаемые углеводы, например макароны.

Снэки

Раньше игроки съедали кусочек апельсина в перерыве или ели мармеладки, чтобы восстановить силы. В настоящее время игроки более внимательно относятся к составу своего тела и выбирают в качестве перекусов протеиновые коктейли для восстановления или орехи. За день до матча можно выпить углеводный напиток, например, Gatorade или Lucozade.

Ужин

После игры игроки ели рыбу с жареным картофелем, чтобы получить немного белка и углеводов, дающих энергию, но она была пропитана нездоровыми насыщенными жирами. Сегодня у игроков есть филе лосося с двумя порциями коричневого риса и двумя овощами. Перед матчем они едят белые макароны и рис, так как они являются топливом для энергии организма.

Алкоголь

Употребление алкоголя когда-то было частью футбольной культуры: игроки вместе выпивали по пинте после матча. Однако теперь известно, что алкоголь замедляет выздоровление и препятствует усвоению питательных веществ. В настоящее время употребление алкоголя предназначено только для особых случаев, и игроки воздерживаются от употребления алкоголя в середине недели, если им предстоит игра.

В целом, за последние десятилетия рацион футболистов претерпел значительные изменения: больше внимания уделяется индивидуальным планам питания и важности употребления правильных продуктов для оптимизации производительности.

источники:

– Дэниел Нисбет, высокоэффективный менеджер национальных молодежных сборных Футбольной ассоциации Уэльса.