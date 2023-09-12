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Технологии

Невероятная реальность конфиденциальности данных в эпоху цифровых технологий

ByВики Ставропулу

сентябрь 12, 2023
Невероятная реальность конфиденциальности данных в эпоху цифровых технологий

В сегодняшнюю цифровую эпоху наши данные постоянно генерируются и собираются. Каждое действие, которое мы совершаем с подключенным устройством или рядом с ним, генерирует ценную информацию о нас, устройствах, которые мы используем, и нашей деятельности. Будь то просмотр веб-страниц или просто прохождение мимо маршрутизатора Wi-Fi, все эти взаимодействия записываются и обрабатываются как точки данных. Наши точные данные о местоположении постоянно собираются и передаются, когда на наших телефонах включены службы определения местоположения.

Наши данные используются для различных целей, в первую очередь для зарабатывания денег. Рекламодатели и маркетологи отслеживают нашу онлайн-активность, чтобы предсказать наши предпочтения, интересы и даже финансовое положение. После сбора наши данные проходят через сложную экосистему рекламных технологий, где они агрегируются, анализируются и используются для показа гипертаргетированной рекламы. Но конфиденциальность данных выходит за рамки таргетинга рекламы. Медицинские компании и производители носимых устройств интересуются нашей историей болезни и биометрическими данными, а камеры наблюдения и датчики следят за нами в целях безопасности.

Хотя участие в индустрии рекламных технологий поддерживает модели получения дохода большинства веб-сайтов и приложений, оно вызывает обеспокоенность по поводу нашей конфиденциальности. Наша информация постоянно собирается, покупается, продается, копируется и используется для различных целей. Как только наши данные станут доступны, восстановить их будет невозможно. Поразительно видеть, как наши данные проникают во все аспекты нашей жизни, но сложно понять весь масштаб нашей информационной экосистемы.

Цифровая конфиденциальность — сложная проблема, которую нелегко решить. Это постоянные переговоры между нами и окружающим миром. Хотя было бы идеально иметь контроль над нашей конфиденциальностью, динамика власти благоприятствует крупным корпорациям. Принятие соглашений об условиях обслуживания без полного понимания их последствий сродни невыгодным переговорам за столом переговоров. Эти соглашения часто позволяют компаниям использовать наши данные в своих целях без ведома обычного пользователя.

Защита конфиденциальности предполагает осознанный выбор и осознание скрытых последствий наших действий в Интернете. Однако компании научились использовать этот выбор и скрывать свои истинные намерения. Нажатие «Согласен» в соглашении об условиях обслуживания может предоставить компаниям разрешение не только на доступ к нашей информации, но также на передачу или продажу ее другим организациям. Реальность конфиденциальности данных в эпоху цифровых технологий ошеломляет, но важно оставаться в курсе и принимать меры предосторожности для защиты нашей личной информации.

Источники: нет.

By Вики Ставропулу

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