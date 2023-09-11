Преодоление препятствий на пути внедрения цифровой терапии

На Ежегодной национальной конференции PBMI 2023 года группа по безрецептурной цифровой терапии рассмотрела практические проблемы, препятствующие ее интеграции в основное здравоохранение. Эти проблемы включают отсутствие кодов выставления счетов, отсутствие стандартизации и наличие множества заинтересованных сторон, ответственных за решения о покрытии. Кроме того, участники дискуссии признали необходимость установить стандарты доказательности, тщательно рассмотреть популяцию пациентов и изменить представление о том, какие преимущества влекут за собой рецепты.

Нейт Гарольд, доктор медицинских наук, фармацевтический доктор из MedOne Rx, подчеркнул важность разъяснения того, что льготы по рецепту не ограничиваются лекарствами. Он подчеркнул, что льготы по рецептам направлены на достижение положительных клинических результатов по доступной цене, чего можно достичь с помощью цифровой терапии, устройств, структур поддержки или услуг медицинского коучинга.

Энди Молнар, генеральный директор Альянса цифровой терапии, подчеркнул необходимость разработки подтверждающих доказательств цифровой терапии. Он упомянул комплексное руководство, разработанное его организацией для оказания помощи производителям и плательщикам в оценке цифровой терапии. Хотя Мольнар с оптимизмом смотрит в будущее, он признал, что может пройти несколько лет, прежде чем цифровая терапия станет регулярной частью медицинского назначения.

Майкл Стилман, вице-президент по управляемым рынкам компании Dexcom, подчеркнул важность выявления подходящих пациентов для цифровой терапии и применения гибкого подхода. Он упомянул в качестве примера Calm, приложение для сна и медитации, продаваемое напрямую потребителям. Стилман предположил, что лучшая стратегия коммерциализации зависит от конкретного цифрового метода лечения.

Мэтт Альберико, MBA из DarioHealth, затронул проблему доступа к цифровой терапии. Он развеял ошибочное представление о том, что проблема заключается в доступе к смартфонам, подчеркнув, что настоящая проблема заключается в доступе к Wi-Fi или использовании данных. Альберико выступал за асинхронные платформы, которые позволяют пациентам взаимодействовать с системами здравоохранения, врачами, тренерами и цифровыми платформами в удобное для них время. Он также подчеркнул важность выполнения обещаний о взаимодействии и результатах.

Участники дискуссии признали наличие неотложных практических проблем, связанных с категориями возмещения расходов Medicare, кодами выставления счетов и формулярами для цифровой терапии. Они также обсудили проблемы, связанные с привлечением поставщиков услуг, и необходимость обучения среди сообщества поставщиков услуг. Кроме того, возврат инвестиций и практические исследования были определены как жизненно важные аспекты, которые следует учитывать плательщикам и поставщикам.

В заключение, несмотря на то, что предстоит преодолеть множество препятствий, экспертная группа выразила оптимизм по поводу будущей интеграции цифровой терапии в повседневное здравоохранение. При тщательном учете популяции пациентов, подтверждающих доказательствах, гибких стратегиях коммерциализации и решении практических проблем цифровая терапия может совершить революцию в сфере оказания медицинской помощи.

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