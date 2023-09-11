Western Digital продает кампус в Милпитасе за 192.5 миллиона долларов и заключает сделку обратной аренды

Калифорнийский производитель компьютерных систем хранения данных Western Digital недавно завершил сделку по продаже с обратной арендой своего офиса, научно-исследовательского и производственного кампуса в Милпитасе с компанией Blue Owl Capital. Объект из пяти зданий, расположенный по адресам 901, 951, 1001, 1051 и 1101 Sandisk Drive, был продан за 192.5 миллиона долларов, покупателем выступила Blue Owl. В рамках соглашения Western Digital подписала договор аренды участка площадью 16 акров на 37 лет до 2039 года.

Кампус в Милпитасе, бывший штаб-квартира производителя флэш-накопителей SanDisk, был приобретен Western Digital в 2016 году. Кампус включает в себя офисы, научно-исследовательские центры и производственные предприятия общей площадью 580,322 332 квадратных фута. Blue Owl, известная своей ориентацией на сделки с обратной арендой, заплатила за недвижимость XNUMX доллара за квадратный фут.

Сделки с обратной арендой, подобные этой, позволяют компаниям высвободить денежные средства, заложенные в активы недвижимости. Это может быть выгодным способом привлечения средств, не прибегая к продаже акций или выпуску долговых обязательств, особенно в периоды более высоких процентных ставок или когда стоимость акций компании низкая.

Цена акций Western Digital претерпела колебания: в этом году она выросла на 37%, но снизилась на 43% по сравнению с пиком в апреле 2021 года. Рыночная капитализация компании в настоящее время составляет почти 14 миллиардов долларов. В предыдущем финансовом году Western Digital сообщила об убытке в размере 1.3 миллиарда долларов. Имея около $2 млрд денежных средств, компании предстоит выплатить векселя на сумму $1.1 млрд со сроком погашения в следующем году, а также оплатить налоговый счет в размере $523 млн в текущем квартале.

Помимо кампуса в Милпитасе, Western Digital также владеет штаб-квартирой, расположенной по адресу 5601 Great Oaks Pkwy в Сан-Хосе.

Источники: Business Journal Кремниевой долины, Reuters, Yahoo Finance.